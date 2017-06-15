В Исаакиевском соборе мы обеспечим и музейную деятельность, и отправление религиозных культов

15 июня. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос сотрудника Балтийского завода из Петербурга о судьбе Исаакиевского собора.

Приводим ответ Владимира Путина целиком:

«Россия – это светское государство. Таким оно сложилось и таким оно будет. Это первый постулат.

Второе. После октябрьской революции государство сделало все, чтобы уничтожить наши духовные и религиозные корни. Действовало очень последовательно и жестоко. Многие церкви были уничтожены, снесены. Тогда государство попыталось создать квазирелигию и Библию заменить кодексом строителя коммунизма. Ничего не получилось.

Были снесены многие храмы, уничтожено большое количество священников – в прямом смысле уничтожено – в лагерях и попросту расстреляны. Далеко ходить не надо – здесь в Москве, недалеко от того места, где мы находимся, снесен был Храм Христа Спасителя. Многие храмы были превращены в конюшни, в мастерские…

Слава Богу, не поднялась рука уничтожить Исаакиевский собор.

Вы знаете, я, конечно, смотрел на эту проблему. Он действительно Церкви никогда не принадлежал, на самом деле. Он всегда числился за государством. Но и Царь Батюшка был главой Церкви. И в этом смысле, можно сказать, что отчасти он и Церкви принадлежал. Но он был построен как Храм. Он был построен как церковь, а не как музей. Он был построен для отправления религиозных культов, для того, чтобы люди там молились. А там что устроили в советское время? Маятник Фуко повесили, чтобы подтвердить, что Земля вертится.

То есть на самом деле это был такой квазимузей атеизма. В известной степени, это тонкое издевательство над религиозными чувствами людей.

Но его посещают миллионы людей, в том числе из-за границы. Это совершенно очевидный факт.

У нас есть закон (по-моему, 2010 года) о передаче религиозных зданий религиозным организациям. И мы вроде бы должны его исполнить.

Вместе с тем, у нас есть международные обязательства и другие законы, которые запрещают нам передавать в другие руки то, что является памятниками архитектуры, и находится под защитой ЮНЕСКО.

Есть некоторые противоречия. Но мы легко, на мой взгляд, выйдем из этих противоречий, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов. Я сейчас не хочу забегать вперед, но такие решения – они же есть в мире. Скажем, в том же Ватикане, Собор Петра и Павла. Там ходят люди, экскурсии проводят.

Поэтому нужно деполитизировать эту проблему, забыть, что она существует как таковая. С уважением относиться и к религиозным чувствам людей, и не забывать, что это здание, сооружение строилось, как церковь, а не как музей, но музейная функция там, конечно, должна сохраниться. Как выстроить эти взаимоотношения? На самом деле, это не так сложно сделать. Только не нужно ничего здесь накручивать и не нужно спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это, как инструмент какой-то мелкой политической возни»