В Исландии помянули погибших на Шпицбергене российских полярных исследователей

2 ноября. ПРАВМИР. Панихиду по российским исследователям Арктики, погибшим у берегов Шпицбергена, отслужили в Свято-Николаевском православном приходе Рейкьявика.

Крушение российского вертолета Ми-8 с исследователями произошло 26 октября, сообщается на сайте Русской Православной Церкви в Исландии. На его борту находилось восемь человек: сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев, Максим Каулио и члены летного экипажа Евгений Баранов, Владимир Фролов, Алексей Поуляускак, Марат Михтаров и Алексей Королев.

Вертолет направлялся из законсервированного поселка Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург. После того как он пропал с экранов радаров незамедлительно началась поисково-спасательная операция. Поиски велись круглосуточно, несмотря на снегопад и условия полярной ночи. Найти вертолет пытались добровольцы, горно-спасательный взвод, корабли норвежской Береговой охраны, мини-субмарины, все оказавшиеся поблизости суда, самолеты ВВС Дании и Норвегии. Позже к ним подключились сотрудники МЧС России.

30 октября обломки Ми-8 были найдены в море. Спасателям стало понятно, что шансов найти выживших нет, поисково-спасательная операция была завершена. Сейчас сотрудники МЧС стараются найти тела и поднять обломки вертолета со дна моря для последующего установления причин катастрофы.