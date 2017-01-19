В Италии спасатели начали извлекать тела погибших под лавиной постояльцев отеля

19 января. ПРАВМИР. Спасатели начали находить тела погибших постояльцев отеля Rigopiano в итальянском регионе Абруццо, на который накануне сошла лавина.

По предварительным данным, в отеле могло находиться около 30 человек, включая порядка 20 постояльцев и 10 сотрудников отеля. Пока достоверно известно о спасении двух постояльцев, которые в момент схода лавины находились снаружи от отеля. У одного из спасенных – сильное переохлаждение.

Люди, находившиеся в отеле после схода лавины, отправляли в службу спасения СМСки: «Помогите, мы умираем от холода». Известно, что лавина частично повредила здание гостиницы.

На то, чтобы добраться до заваленной снегом гостиницы, у спасателей ушла вся ночь. Первые сотрудники экстренных служб дошли до отеля к утру на лыжах. Они увидели свет в помещении, но криков о помощи слышно не было.

Отель находился на высоте 1200 метров в горном массиве Гран Сассо и считался очень дорогим спа-курортом.

Лавина была вызвана землетрясением, произошедшим в Италии накануне. Ученые не исключают повторения подземных толчков.