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В Израиле осквернили русский храм

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18 апреля. ПРАВМИР. В Хайфе неизвестными осквернена церковь православного монастыря Святого Ильи-пророка. На ее стенах черной и серебристой краской изображены перевернутые кресты, а также «число Зверя» – 666.
В Израиле осквернили русский храм

Настоятель монастыря отец Мирослав рассказал, что в прошлый раз храм подвергался осквернению в 2002 году. По его словам, речь идет о самом низменном варварстве, передает Newsru.co.il.

В осквернении церкви подозреваются сатанисты, облюбовавшие расположенную неподалеку заброшенную синагогу. 18 апреля в монастырь были приглашены представители полиции и российской дипломатической миссии.

Церковь Ильи-пророка была возведена на горе Кармель, на участке, приобретенном Русской духовной миссией в начале XX века. После провозглашения государства Израиль она была передана Московскому патриархату.

В 2002 году церковь Ильи-пророка в первый раз стала жертвой вандалов, написавших на ее стенах «здесь был сатана» и изрисовавшими образ Ильи-пророка непотребными рисунками. Надписи были сделаны как на английском языке, так и на иврите.

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