В Калифорнии из-за природных пожаров пострадали более 100 человек

Как заявила представитель местной больницы St. Joseph Health Ванесса Дегие, состояние 12 раненых оценивается как критическое. Большинству пострадавших оказали помощь из-за отравления дымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету San Francisco Chronicle.

Жертвами стихии стали десять человек в округах Сонома, Напа и Мендосино.

Пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии. Жителей эвакуируют из-за лесных пожаров, дома покинули более 20 тысяч человек.

Огонь разрушил более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий, многие люди пострадали или пропали без вести. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк.