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В Карелии обнаружили тело подростка, пропавшего в июне на Ладожском озере

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18 сентября. ПРАВМИР. В Карелии обнаружено тело молодого человека погибшего в июне на Ладожском озере, сообщает СК РФ по республике.
В Карелии обнаружили тело подростка, пропавшего в июне на Ладожском озере
Фото: ГУ МЧС России

«В настоящее время тело погибшего 16-летнего подростка обнаружено в воде озера. Причина смерти потерпевшего будет установлена в ходе расследования уголовного дела», – говорится в сообщении.

Поиск еще двоих молодых людей продолжается. Уголовное дело расследуется по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Трагедия произошла 19 июня 2017 года, когда четверо молодых людей и девушка приехали в поселок Импилахти Питкярантского района республики.

Один из подростков взял у своей родственницы лодку с мотором, и подростки поехали кататься. По ходу движения лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде. Двум подросткам удалось спастись, в отношении еще двух молодых людей и девушки проводились поисковые мероприятия.

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