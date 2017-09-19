В Карелии собирают средства для строительства часовни на берегу Сямозера

С инициативой возвести около установленного после трагедии Поклонного креста часовню выступили родители погибших детей. Предложение поддержал Глава республики Артур Парфенчиков, сообщает официальный интернет-портал республики Карелия.
Там же опубликованы реквизиты для перевода пожертвований.
В пресс-службе главы республики уточнили, что проект часовни готов и согласован с родителями погибших детей.
«Часовня будет небольшой, деревянной. Родители проект одобрили и утвердили», – сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.
По ее словам, часовню планируется в том месте, где озеро стало выносить на берег тела погибших, и где их обнаружили местные жители.
Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись. Погибли 14 детей.
Директор ООО «Парк-отель “Сямозеро”» Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей.
Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой наказания до того момента, когда ее дочери исполнится 14 лет.