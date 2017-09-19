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В Карелии собирают средства для строительства часовни на берегу Сямозера

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19 сентября. ПРАВМИР. В Карелии объявлен всенародный сбор средств на строительство часовни вблизи деревни Кудама на берегу озера Сямозеро в память о детях, погибших здесь во время шторма в июне 2016 года.
В Карелии собирают средства для строительства часовни на берегу Сямозера
Берег Сямозера

С инициативой возвести около установленного после трагедии Поклонного креста часовню выступили родители погибших детей. Предложение поддержал Глава республики Артур Парфенчиков, сообщает официальный интернет-портал республики Карелия.

Там же опубликованы реквизиты для перевода пожертвований.

В пресс-службе главы республики уточнили, что проект часовни готов и согласован с родителями погибших детей.

«Часовня будет небольшой, деревянной. Родители проект одобрили и утвердили», – сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

По ее словам, часовню планируется в том месте, где озеро стало выносить на берег тела погибших, и где их обнаружили местные жители.

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись. Погибли 14 детей.

Директор ООО «Парк-отель “Сямозеро”» Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой наказания до того момента, когда ее дочери исполнится 14 лет.

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