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В Католической Церкви могут разрешить женатым мужчинам становиться священниками

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3 ноября. ПРАВМИР. Папа Римский Франциск инициировал дискуссию о возможности рукоположения женатых мужчин для священнического служения в районе Амазонки в Бразилии.
В Католической Церкви могут разрешить женатым мужчинам становиться священниками

Как сообщает telegraph.co.uk, с просьбой рассмотреть этот вопрос к Понтифику обратился кардинал Клаудио Гомес, президент епископской комиссии по Амазонке. Он подчеркнул, что в отдаленных районах Амазонии на каждые 10 000 католиков приходится только один священник, и в итоге языческие секты вытесняют католицизм.

План, рассматриваемый Ватиканом, не позволит жениться тем, кто уже находится в священном сане.

Католическая Церковь и ранее допускала некоторые исключения из правила. Так, священникам в церквях восточного обряда разрешено вступать в брак, а женатые англиканские священники могут обратиться в католичество и при этом сохранить семью.

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