В Кемеровской области школьник на велосипеде догнал вора и помог задержать его

16 января. ПРАВМИР. Ученик девятого класса из Кемеровской области получил грамоту от сотрудников полиции за то, что догнал на велосипеде и помог полицейским задержать мужчину, ограбившего на улице пенсионерку.

15-летний школьник Леонид Горбунцов живет в городе Белово. По данным ведомства, ограбление произошло на прошлой неделе.

Школьник рассказал, что, возвращаясь на велосипеде домой после тренировки, услышал женские крики о помощи и поспешил на подмогу к прохожей. Женщина сообщила ему, что злоумышленник вырвал у нее из рук сумку и скрылся, передает РИА Новости.

Девятиклассник бросился в погоню за налетчиком и на одной из улиц поселка увидел мужчину с женской сумкой в руках. Подросток догнал злоумышленника и вместе с подоспевшими на помощь местными жителями удерживал его до прибытия сотрудников полиции, которую сам же и вызвал.

Грабителем оказался 24-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Похищенную сумку полицейские вернули законной владелице.

Руководство Беловского отдела МВД высоко оценило смелый поступок школьника и вручило ему почетную грамоту «За проявленное мужество и героизм при задержании преступника».