О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

В Киеве закрывают храм при госпитале для инвалидов войны

|
ПРАВМИР. Госпиталь для инвалидов войны в Киеве отказался продлевать аренду помещения под храм в честь великомученика Пантелеимона, сообщил духовник ветеранов Александр Колисниченко.
В Киеве закрывают храм при госпитале для инвалидов войны

По его словам, в конце прошлого года главврач госпиталя решила не продлевать срок аренды на помещение площадью 17 квадратных метров, где располагался храм.

«Вот как один человек в угоду моде – нужно все церкви Московские закрыть – может своим решением перечеркнуть доброе дело», – говорит священник.

По его словам, решению о закрытии храма предшествовала смена названия госпиталя. «Если раньше было название «Госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны» то сейчас – «Госпиталь ветеранов войны».

“Правмир” в 2014 году брал интервью у клирика храма Серафима Саровского в киевской Пуще-Водице священника Александра Колисниченко. Тогда он рассказывал, что храм при госпитале появился в 2012 году.

«Госпиталь был образован для поддержания здоровья и укрепления сил ветеранов. Но с каждым годом их становится все меньше, поэтому учреждение уже немного переквалифицировали. Здесь теперь проходят лечение и вдовы погибших участников войны, и жены ветеранов. Сюда же будут направляться и участники боевых действий», – рассказывал священник о госпитале.

Теги:
, ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Украинские спортсмены сдали кровь для больных детей Запорожья
Украинские спортсмены сдали кровь для больных детей Запорожья
Новостная служба "Православие и мир"

«Мы верим, что наша спортивная кровь принесет волю к победе, надежду на скорейшее выздоровление»

На Донбассе при обстреле храма разрушена воскресная школа (+фото)
На Донбассе при обстреле храма разрушена воскресная школа (+фото)
Новостная служба "Православие и мир"

К счастью, в помещении в это время не было детей

МЧС РФ доставило гуманитарную помощь и новогодние подарки на Донбасс
МЧС РФ доставило гуманитарную помощь и новогодние подарки на Донбасс
Новостная служба "Православие и мир"

Весь груз будет распределен между населением Донбасса

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
71% собрано / 103890 руб. осталось
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
58% собрано / 145840 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Астрахани прохожий спас жизнь ребенку, оказав ему грамотную медицинскую помощь
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел вечером в среду в одном из гипермаркетов города

"
В Новосибирске поставили оперу-альтернативу «Щелкунчику»
Новостная служба "Православие и мир"

Опера «Рождество» в Новосибирском государственном академическом театре рассказывает о евангельских событиях Рождества Христова

"
Мэр американского Полсборо спас девушку из горящего здания
Новостная служба "Православие и мир"

Гэри Стивенсон, прежде чем стать мэром, 12 лет проработал в пожарной охране,

Все статьи автора
Статьи Дня
Катерина Мурашова: Не ждите месяц, чтобы сообщить ребенку о смерти папы
Катерина Мурашова

Идеи для родителей: как говорить с детьми о смерти и почему нельзя…

В первый раз не посадят – разбираем законопроект о семейном насилии
Редакция портала "Православие и мир"

Почему решили изменить статью и не развяжет ли это руки «домашним тиранам»

«Ватрушка» как родительский кошмар: 15 вопросов травматологу о детских переломах
Валерия Михайлова

Можно ли не заметить перелом позвоночника и почему нельзя покупать коньки «на…

самое читаемое

Игумен Роман (Загребнев) запрещен в священнослужении29,955

Дружба не победила. О реакции общества на чернокожую королеву красоты11,031

Священник из Ставропольского края запрещен в служении на пять лет9,047

Если человек лежит на улице в мороз – что делать?8,832

Зачем детей приносили в жертву?8,766

Константин Хабенский: Простить – значит идти дальше7,162

Подозреваемая в убийстве настоятельницы монастыря была ее крестной дочерью7,141

Все имена записаны4,781

Александр Архангельский: Люди и книги, которые меня сформировали4,429

Фотограф Юрий Храмов: Я учусь у детей жить каждый день, как последний4,366

лучшие авторы

Новостная служба69,504

Редакция портала "Православие и мир"12,467

Сергей Худиев11,031

Ксения Кнорре Дмитриева9,147

Ольга Шульчева-Джарман8,766

Валерия Михайлова7,830

Александр Архангельский4,426

Священник Константин Камышанов4,329

Дмитрий Емец3,894

Ирина Воробьева3,679

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта