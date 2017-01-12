В Киеве закрывают храм при госпитале для инвалидов войны

ПРАВМИР. Госпиталь для инвалидов войны в Киеве отказался продлевать аренду помещения под храм в честь великомученика Пантелеимона, сообщил духовник ветеранов Александр Колисниченко.

По его словам, в конце прошлого года главврач госпиталя решила не продлевать срок аренды на помещение площадью 17 квадратных метров, где располагался храм.

«Вот как один человек в угоду моде – нужно все церкви Московские закрыть – может своим решением перечеркнуть доброе дело», – говорит священник.

По его словам, решению о закрытии храма предшествовала смена названия госпиталя. «Если раньше было название «Госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны» то сейчас – «Госпиталь ветеранов войны».

“Правмир” в 2014 году брал интервью у клирика храма Серафима Саровского в киевской Пуще-Водице священника Александра Колисниченко. Тогда он рассказывал, что храм при госпитале появился в 2012 году.

«Госпиталь был образован для поддержания здоровья и укрепления сил ветеранов. Но с каждым годом их становится все меньше, поэтому учреждение уже немного переквалифицировали. Здесь теперь проходят лечение и вдовы погибших участников войны, и жены ветеранов. Сюда же будут направляться и участники боевых действий», – рассказывал священник о госпитале.