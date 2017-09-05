В Кировской области торжественно открыт памятник Дзержинскому

5 сентября. ПРАВМИР. Церемония открытия памятника основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому прошла в Кировской области с участием губернатора региона Игоря Васильева.

Инициатором установки памятника выступил Совет ветеранов УФСБ России по Кировской области. 31 мая на заседании Кировской городской Думы депутаты одобрили установку памятника.

«Напомним, Феликс Дзержинский является основателем отечественных органов государственной безопасности и внёс значительный вклад в становление государства. Он занимался вопросами внутренней политики и защиты детей, развитием промышленности и железнодорожного сообщения, а также стоял у истоков создания спортивного общества «Динамо», целью которого была популяризация физической культуры и спорта среди населения», – сообщает сайт областного правительства.

Открытие памятника приурочено к 140-летию со дня рождения Дзержинского. В церемонии открытия принял участие врио губернатора Кировской области Игорь Васильев.

Монумент высотой 2,6 метра и весом более 2 тонн изготовлен

Феликс Дзержинский родился 11 сентября 1877 года в имении Дзержиново (Белоруссия) в глубоко религиозной польской дворянской семье. В декабре 1917 года был назначен председателем созданной им же ВЧК. Один из организаторов «красного террора», в ходе которого были расстреляны, по разным данным, от 50 до 140 тысяч человек, включая духовенство. С 1918 до конца 1930-х годов в ходе репрессий в отношении духовенства было расстреляно либо умерло в местах лишения свободы около 42 000 священнослужителей.

Снос памятника Дзержинскому в 1991 году на Лубянской площади в Москве стал одним из символов падения коммунистического режима. Сейчас на Лубянской площади установлен памятник жертвам политических репрессий в СССР.