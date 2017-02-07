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В Китае муж спас жену от падения с крыши, поймав ее за волосы

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7 февраля. ПРАВМИР. Мужчина спас свою жену от падения с крыши в китайской провинции Шэньси.
В Китае муж спас жену от падения с крыши, поймав ее за волосы

Супруг сумел поймать падающую женщину за волосы и удерживал в таком положении около трех минут, пока не подоспели полицейские, сообщает ТАСС со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Когда полицейские прибыли на место происшествия, муж уже с трудом удерживал упавшую.

«У него тряслись ноги, и было видно, что долго он ее не удержит. В этот момент два наших сотрудника бросились к ним на помощь и помогли ему втащить женщину на крышу», – сказал сотрудник полиции.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Женщина во время ссоры с мужем забралась на крышу здания и попыталась спрыгнуть с высоты около 20 метров.

На видео, которое публикует газета South China Morning Post, видно, как муж стоит на решетке окна последнего этажа и держит супругу за волосы, собранные в хвост. Один из подоспевших на помощь полицейских перелез через борт крыши, выбрался на решетку и схватил женщину за одежду, тем самым помогая мужу затащить ее наверх. Коллеги полицейского в этот момент держали своего сослуживца и мужа женщины, чтобы они не упали вместе с ней на землю.

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