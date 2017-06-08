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В «конфетах», которыми отравились дети в Чите, были наркотики

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8 июня. ПРАВМИР. Дети, попавшие в больницу после того, как съели «конфеты» «Бешеная пчелка» в Чите, в реальности отравились синтетическим наркотиком.
В «конфетах», которыми отравились дети в Чите, были наркотики

По данным следствия, 5 июня некий злоумышленник сбыл 17-летнему подростку синтетическое наркотическое вещество в обертках из-под конфет. Подросток употребил вещество вместе с четырьмя детьми, тремя мальчиками 17, 14 и 4 лет и 12-летней девочкой.

Через несколько часов дети были госпитализированы с отравлением. Девочка и 4-летний мальчик госпитализированы с острым отравлением средней тяжести, а 14-летний подросток – с острым отравлением тяжелой степени.

В ходе экспертизы на конфетных обертках и других предметах было обнаружено наркотическое вещество синтетического происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Ранее подросток, который угостил всех «конфетами», сообщил, что нашел их на улице.

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