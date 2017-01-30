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В Краснодарском крае полицейский спас ребенка, который тонул в котловане

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30 января. ПРАВМИР. Сотрудник полиции спас жизнь 11-летнему мальчику, провалившемуся в заполненный водой строительный котлован в Краснодарском крае.
В Краснодарском крае полицейский спас ребенка, который тонул в котловане
Фото: Пресс-служба МВД России

Заместитель командира патрульно-постовой службы Отдела МВД России по городу Горячий Ключ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Леван Мебония, по пути на службу, услышал крики о помощи, которые доносились из-за высокого забора со стороны строительного объекта.

К нему подбежали двое мальчишек и сообщили, что на стройке тонет их товарищ.

«Не раздумывая, полицейский проскочил через отверстие в заборе, и увидел, что в котловане, который вырыт вокруг строительного объекта, в воде, едва удерживаясь за корягу, барахтается ребенок. Майор полиции бросился в ледяную воду и вытащил утопающего», – сообщает пресс-служба МВД России.

Спасенного мальчика полицейский донес до отдела полиции, где школьника отогрели и переодели. Прибывшая «скорая помощь» оказала необходимую помощь, после чего мальчик был передан родителям.

Руководством отдела МВД России по городу Горячий Ключ рассматривается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.

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