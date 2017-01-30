В Краснодарском крае полицейский спас ребенка, который тонул в котловане

Заместитель командира патрульно-постовой службы Отдела МВД России по городу Горячий Ключ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Леван Мебония, по пути на службу, услышал крики о помощи, которые доносились из-за высокого забора со стороны строительного объекта.
К нему подбежали двое мальчишек и сообщили, что на стройке тонет их товарищ.
«Не раздумывая, полицейский проскочил через отверстие в заборе, и увидел, что в котловане, который вырыт вокруг строительного объекта, в воде, едва удерживаясь за корягу, барахтается ребенок. Майор полиции бросился в ледяную воду и вытащил утопающего», – сообщает пресс-служба МВД России.
Спасенного мальчика полицейский донес до отдела полиции, где школьника отогрели и переодели. Прибывшая «скорая помощь» оказала необходимую помощь, после чего мальчик был передан родителям.
Руководством отдела МВД России по городу Горячий Ключ рассматривается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.