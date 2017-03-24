В Красноярске мужчина спас новорожденную девочку из сугроба

24 марта. ПРАВМИР. Житель Красноярска Заур Радченко оказался очевидцем родов на одной из улиц города. Он перерезал новорожденной девочке пуповину и занес ее в дом.

Заур Радченко услышал на улице сильные крики, когда находился дома. Он выглянул в окно и увидел женщину, которая стояла на коленях, а рядом с ней, прямо на снегу, лежал ребенок.

«Дома собрал пеленки-распашонки, и в чем было выскочил. Забыл ножницы, пуповину отрезать. Побежал домой, попросил вызвать скорую помощь», – говорит Заур Радченко, его цитирует «Вести Новосибирск».

Мужчина, который сам является отцом четырех детей и лично присутствовал на родах каждого из них, самостоятельно обрезал пуповину, после чего занес девочку домой.

Врачи красноярского родильного дома №6 сообщили, что если бы новорожденная еще хотя бы 10 минут провела на холоде и в снегу, она вовсе могла погибнуть.

«Состояние при поступлении ребенка средней степени тяжести, ребенок был переохлажден. После проведенных медицинских вмешательств состояние ребенка стабилизировалось. Женщина при поступлении – состояние удовлетворительное», – говорит Татьяна Куценогая, и.о. заместителя главного врача по акушерству городской клинической больницы №20.

«Комсомольская правда» добавляет, что мать ребенка в момент родов была пьяна. В полиции сообщили, что обследуют жилищно-бытовые условия, в которых проживают семья ребенка. Характеристику представят в органы опеки и попечительства для принятия решения о лишении супругов родительских прав.