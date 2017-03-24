О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

В Красноярске мужчина спас новорожденную девочку из сугроба

|
24 марта. ПРАВМИР. Житель Красноярска Заур Радченко оказался очевидцем родов на одной из улиц города. Он перерезал новорожденной девочке пуповину и занес ее в дом.
В Красноярске мужчина спас новорожденную девочку из сугроба
Заур Радченко. Фото: кадр ВГТРК.

Заур Радченко услышал на улице сильные крики, когда находился дома. Он выглянул в окно и увидел женщину, которая стояла на коленях, а рядом с ней, прямо на снегу, лежал ребенок.

«Дома собрал пеленки-распашонки, и в чем было выскочил. Забыл ножницы, пуповину отрезать. Побежал домой, попросил вызвать скорую помощь», – говорит Заур Радченко, его цитирует «Вести Новосибирск».

Мужчина, который сам является отцом четырех детей и лично присутствовал на родах каждого из них, самостоятельно обрезал пуповину, после чего занес девочку домой.

Врачи красноярского родильного дома №6 сообщили, что если бы новорожденная еще хотя бы 10 минут провела на холоде и в снегу, она вовсе могла погибнуть.

«Состояние при поступлении ребенка средней степени тяжести, ребенок был переохлажден. После проведенных медицинских вмешательств состояние ребенка стабилизировалось. Женщина при поступлении – состояние удовлетворительное», – говорит Татьяна Куценогая, и.о. заместителя главного врача по акушерству городской клинической больницы №20.

«Комсомольская правда» добавляет, что мать ребенка в момент родов была пьяна. В полиции сообщили, что обследуют жилищно-бытовые условия, в которых проживают семья ребенка. Характеристику представят в органы опеки и попечительства для принятия решения о лишении супругов родительских прав.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Мужчина из Твери спас замерзающего водителя из Новосибирска, позвонив в полицию
Мужчина из Твери спас замерзающего водителя из Новосибирска, позвонив в полицию
Новостная служба "Православие и мир"

Информацию о требующейся помощи тверчанин увидел на одном из интернет-форумов

Камчатское МЧС наградило первокурсника за спасение людей из пожара
Камчатское МЧС наградило первокурсника за спасение людей из пожара
Новостная служба "Православие и мир"

17-летний Антон Слабодяник вывел из горящего дома пожилую женщину и ребенка

Помощник машиниста спас пассажира ценой собственной жизни в Ленобласти
Помощник машиниста спас пассажира ценой собственной жизни в Ленобласти
Новостная служба "Православие и мир"

Сотрудник РЖД не дал пожилому мужчине погибнуть под колесами поезда, однако сам получил смертельную травму

Благотворительный фонд
Помогите Володе дышать
Помогите Володе дышать
11% собрано / 521000 руб. осталось
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
38% собрано / 177100 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Умер летчик-испытатель Степан Микоян
Новостная служба "Православие и мир"

Герой Советского Союза скончался на 95-м году жизни

"
День независимости Греции отпразднуют в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Мероприятие пройдет в субботу, 25 марта

"
Девушка с необычной внешностью из США нашла любовь (+фото)
Новостная служба "Православие и мир"

Девушка с нейрофиброматозом многие годы становилась объектом насмешек со стороны окружающих

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Георгий Митрофанов: Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство!
Протоиерей Георгий Митрофанов

Христианин не может оправдывать убийство

«Вдова в первые годы – это ходячая незаживающая рана»
Светлана Хлебникова

Откровенный разговор двух вдов для тех женщин, кому еще больно

Архимандрит Андрей (Конанос): Почему Церковь вызывает страх в людях
Архимандрит Андрей (Конанос)

Бог не поручает нам выносить приговоры

самое читаемое

Минздрав исключает из списка анализов кровь и мочу. Что это значит?111,887

Нюта Федермессер: Когда я услышала, что говорят Познер и Литвинова, мне показалось, что мы сделали шаг вперед38,628

«Бросай эту дурь, мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь»26,608

«Вы только не бросайте меня»20,143

Вместе с машиной разбилась жизнь, а родные посоветовали меня «сдать»15,452

Постное письмо № 21. Хлеб или Крест10,316

Валерия Гай Германика: Я пришла к священнику и нашла путь к вечной жизни9,695

Христианское фэнтези: 6 лучших авторов на все времена6,235

«Мама, вставай! Я твою психику не тревожу»5,377

“Не взяли в пионеры!” Куда #МеняНеВзяли – рассказывают священники4,771

лучшие авторы

Ирина Якушева113,432

Новостная служба47,930

Нюта Федермессер38,659

Марина Солотова26,702

Юлия Орлова20,163

Анна Маленко15,488

Архимандрит Савва (Мажуко)10,325

Дмитрий Емец6,254

Оксана Головко5,437

Юлия Коминко4,643

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть