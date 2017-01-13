Церковь помогла ребенку вернуться в семью

Патриарх Кирилл благословил Синодальный отдел по благотворительности предпринять все усилия для того, чтобы помочь воссоединению семьи. Сотрудники Красноярской епархии оказали женщине содействие в поиске адвоката, который согласился бесплатно вести дело, сопровождали ее во время общения с государственными органами, оплатили проведение генетической экспертизы и оказывали другие виды помощи.
Как сообщает пресс-служба Синодального отдела, в дальнейшем Церковь продолжит поддерживать семью, в том числе юридически – уголовное дело против матери по статье «Оставление в опасности» еще не закрыто.
«Прокуратура обвиняет мать в том, что она оставила ребенка в опасности. Но на улице в то время было тепло, девочка была хорошо одета. Кроме того, нам известно, что мать все время находилась рядом и ушла только после того, как убедилась, что ребенка забрала пожилая женщина», – рассказала руководитель Региональной общественной организации «Центр защиты материнства и детства св. Петра и Февронии» Марина Гудошникова.
По ее словам, мать девочки, узнав из СМИ о том, что ей помогут в Церкви, пришла на встречу к духовнику Центра, клирику Покровского кафедрального собора Красноярска иерею Павлу Богинскому и попросила помочь вернуть ребенка.
«К сожалению, с ребенком ей не давали видеться около четырех месяцев – оказалось, процедуры быстрого возвращения детей просто не существует. Такая длительная изоляция младенца от матери, конечно, не может не сказаться на дальнейшем состоянии младенца. Но, к счастью, сейчас девочка уже дома, в хороших бытовых условиях», – сообщила Марина Гудошникова.
Она подчеркнула, что «теперь главное – добиться того, чтобы уголовное дело против матери было прекращено», а также поблагодарила всех, «кто был неравнодушен к судьбе ребенка и его семьи, кто поддержал и словом, и молитвой, и финансами».
«Спасибо и сотрудникам дома малютки. Их забота и тепло очень помогли», – сказала руководитель Центра.
Председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон обратился к заместителю председателя Правительства РФ Ольге Голодец, в ГУ МВД по Красноярскому краю, к прокурору и губернатору Красноярского края с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении уголовного дела в отношении матери и защитить право ребенка воспитываться в родной семье. Кроме того, соответствующие обращения от лица Церкви направлены Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анне Кузнецовой и первому заместителю руководителя Администрации Президента Сергею Кириенко.
В августе прошлого года жительница Хакасии оставила новорожденную дочь возле Дома ребенка № 3 в Красноярске. Женщина совершила этот поступок под влиянием трудной жизненной ситуации: конфликт в семье, предательство со стороны отца девочки, тяжелое психологическое состояние. Кроме того, в роддоме Абакана матери отказали в поддержке. О своем поступке она пожалела практически сразу же после его совершения. В записке, обнаруженной в одеяле, в которое была завернута девочка, говорилось, что решение бросить ребенка – «самое страшное» в ее жизни, и что она обязательно вернется за дочерью.
После того, как в августе 2016 года Синодальный отдел по благотворительности и Красноярская епархия выразили готовность поддержать мать, женщина связалась с отцом Павлом Богинским и руководителем Центра св. Петра и Февронии Мариной Гудошниковой.