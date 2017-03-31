В Крыму объявили дополнительные выходные к Пасхе и Троице

31 марта. ПРАВМИР. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил выходные дни в связи с религиозными праздниками.

Согласно документу в республике вводится 4 дополнительных выходных дня.

Нерабочими днями объявлены: 17 апреля 2017 года в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, 5 июня 2017 года в связи с празднованием дня Святой Троицы, 26 июня 2017 года в связи с празднованием Ораза-байрама, 4 сентября 2017 года в связи с празднованием Курбан-байрама.

Жители региона будут отдыхать с соответствии с федеральным законом 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» и крымским законом 2014 года «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».