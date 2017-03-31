О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

В Крыму объявили дополнительные выходные к Пасхе и Троице

|
31 марта. ПРАВМИР. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил выходные дни в связи с религиозными праздниками.
В Крыму объявили дополнительные выходные к Пасхе и Троице

Согласно документу в республике вводится 4 дополнительных выходных дня.

Нерабочими днями объявлены: 17 апреля 2017 года в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, 5 июня 2017 года в связи с празднованием дня Святой Троицы, 26 июня 2017 года в связи с празднованием Ораза-байрама, 4 сентября 2017 года в связи с празднованием Курбан-байрама.

Жители региона будут отдыхать с соответствии с федеральным законом 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» и крымским законом 2014 года «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II в Симферополе
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II в Симферополе
Новостная служба "Православие и мир"

Священнослужители рекомендовали продолжить наблюдение за памятником

Епископ Троицкий Панкратий: Мироточение: знамение или обман?
Епископ Троицкий Панкратий: Мироточение: знамение или обман?
Епископ Троицкий Панкратий

Епископ Троицкий Панкратий рассказал о случае мироточения, свидетелем которого он был

Крымчанин спас трех детей из горящего дома
Крымчанин спас трех детей из горящего дома
Новостная служба "Православие и мир"

Житель села Долиновка вынес на улицу трех детей в возрасте от двух до пяти лет

Благотворительный фонд
Марина Цветкова: Дождаться трансплантации
Марина Цветкова: Дождаться трансплантации
17% собрано / 140368 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
23% собрано / 181705 руб. осталось
Другие статьи автора
"
31 марта 1945 года мать Мария Скобцова погибла в печах Равенсбрюка
Новостная служба "Православие и мир"

Прозаик Ксения Кривошеина ведет сайт, посвященный Марии (Скобцовой)

"
Церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского
Новостная служба "Православие и мир"

Когда в Иерусалиме наступил сильный голод, святитель Кирилл на дела милосердия истратил все свое имущество

"
Названы победители Международного конкурса «Православная инициатива»
Новостная служба "Православие и мир"

267 проектов-победителей представлены в четырех конкурсных направлениях

Все статьи автора
Статьи Дня
Открытый урок
Татьяна Краснова

Учителя кричат "дебилы!", а дети продолжают снимать их из-под парты

Епископ Иона: «Только страдания способны привести нас в чувство»
Епископ Иона (Черепанов)

Как себя вести, когда любящий Бог посылает скорби

«Сережа орал, бил меня по лицу и даже кричал “Помогите!”»
Наталия Константинова

Как не сойти с ума, пока приемный ребенок поверит, что он свой

самое читаемое

«В 12 лет так нанянчилась, что своих не хочу»22,774

Скажи мне, брате, что делать с «френдами»?14,759

6 претензий учителя к современным родителям11,741

Отец Анатолий, который хочет всех спасти10,175

Архимандрит Савва (Мажуко): «Мариино стояние» – путь от распутства к святости8,502

«Чтобы жить по порядку, его надо еще найти»5,966

Подвиг девочки из тайги обернулся уголовным делом для ее матери5,031

Похищенного из больницы ребенка не дали усыновить воспитавшему его мужчине4,962

«Игра обычная, стратегическая, или просто убить всех»4,578

“В тишине его безмолвного страдания мы учились прислушиваться к своему сердцу”3,668

лучшие авторы

Новостная служба29,416

Марина Солотова22,774

Архимандрит Савва (Мажуко)21,441

Ирина Лукьянова20,770

Илья Аронович Забежинский14,759

Ксения Кнорре Дмитриева11,741

Владимир Липилин10,175

Дарья Рощеня4,578

Василий Штабницкий4,455

Монахиня Евфимия (Аксаментова)3,668

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть