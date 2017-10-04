О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Лас-Вегасе почтили память погибших при стрельбе

Источник: РИА Новости
|
Столица развлечений США Лас-Вегас жил во вторник обычной жизнью после беспрецедентной массовой бойни. В городе прошли немногочисленные акции в память о погибших, но самая людная из них собрала не более двух сотен человек.
В Лас-Вегасе почтили память погибших при стрельбе
Фото: РИА Новости

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.

Несмотря на гигантскую цифру потерь, вопросов правоохранительным органам не задают, но благодарят их за героическую службу. Местные власти и полиция на одном из поминальных вечеров держались традиционно оптимистического тона, контрастирующего с масштабом трагедии. Все жители выражают искреннее сочувствие и готовы помогать в ликвидации последствий.

Business as usual

Жизнь в городе во вторник можно было описать американским выражением “business as usual” — “вести дела, как обычно”. Ни одно казино, в том числе и в отеле, из которого велась стрельба, не закрылось ни на час с момента преступления. Некоторые развлекательные программы были отменены, однако в остальном гигантская индустрия развлечений Лас-Вегаса, обороты которой составляют до 60 миллиардов долларов в год, продолжала работать на полную мощность. У властей есть основания надеяться, что туризм от бойни не пострадает, наоборот, лишь напомнит всему миру о существовании Лас-Вегаса — столицы развлечений. Так произошло с Орландо после стрельбы в клубе Pulse в 2016 году: туристический поток в Орландо ничуть не снизился. Для Лас-Вегаса, который в прошлом году принял 43 миллиона посетителей, этот расчет очень важен.

Обширная территория, на которой два дня назад оказалась в ловушке многотысячная толпа зрителей, оставалась во вторник перекрытой. С высотного этажа гостиницы Mandalay Bay, откуда велась стрельба, было видно, что полиция продолжает работать на зеленом подстриженном поле, где проходил концерт. Поле было испещрено пестрыми точками — это, по-видимому, были вещи, оставленные разбежавшимися людьми.

Почти единственным напоминанием о трагедии в городе были приспущенные флаги и неизменная надпись на рекламных табло казино и отелей: “Молимся о пострадавших, благодарим храбрых работников экстренных служб”. Журналистам было практически нечем заняться в городе, кроме пресс-конференций местной полиции. На одну из этих конференций пришло столько репортеров, что полиция оказалась к этому не готова. Попытки полицейских как-то организовать толпу закончились только тем, что возникла давка.

В городе прошло несколько поминальных собраний в память о погибших, но все они были немногочисленными. Крупнейшее из них с участием представителей местных властей собрало не более 200 человек — для сравнения, посмотреть ежедневное шоу фонтанов у казино Bellagio пришли не менее тысячи человек.

Вопросов правоохранителям не задают

Поминальное собрание проходило в местном парке. Многие из собравшихся были полицейскими и их родственниками, также пришли немало журналистов. По традиции люди приходили с собаками, с напитками, располагались поудобнее за столами под навесом, чтобы слушать ораторов. При этом эмоции были неподдельными — некоторые плакали при мысли о жертвах.

Официальные лица традиционно благодарили сотрудников полиции. Полицию принято благодарить, даже если она допустила промашки. В нынешнем случае число жертв было беспрецедентным, а число раненых в несколько раз превышало любые антирекорды прошлых массовых убийств. При этом предварительные отчеты правоохранителей свидетельствовали, что злоумышленник вел стрельбу больше часа, и номер, откуда он стрелял, нашли далеко не сразу. Впоследствии полиция заявила, что стрельба велась все же “от 9 до 11 минут”. Никто не подвергает сомнению приверженность полицейских своему делу, но методы полиции и возможные упущения критиковать тоже не принято.

Ларри Браун, один из руководителей округа Кларк с полуторамиллионным населением, в который входит и Лас-Вегас, заявил на поминальном мероприятии, что мировые СМИ освещали в последние 48 часов “замечательную историю деятельности полиции и пожарных”.

“У нас в Лас-Вегасе самая лучшая общественная безопасность в мире”, — твердо заявил Браун. “Через эту трагедию мир увидел, какое у нас крепкое общество”, — добавил он.

Примерно то же самое говорили и другие. Капитан полиции Саша Ларкин отметила, что многолетние тренировки по борьбе с терроризмом прекрасно сработали при реагировании на бойню понедельника. “Нам нужны были партнерство ведомств и план. Это сработало. Спасибо за то, что верили в нас и доверяли нам”, — сказала Ларкин. Она попросила каждого присутствующего при встрече с медиком или полицейским дружески обнять его. “Эти люди сделали множество вещей, которые по-хорошему ни от кого нельзя было бы потребовать”, — сказала Ларкин.

“Мы видели полицию, идущую навстречу пулям, чтобы спасти людей. Мы видели пожарных и парамедиков, выполнявших свой долг под пулями. Это потрясающие люди, которые работали и спасали жизни. Без них погибло бы еще намного больше людей”, — сказал член муниципального совета Ставрос Энтони.

Со словами благодарности полиции выступили и несколько священников. “Мы знаем теперь: то, что происходит в Вегасе, изменит мир” — заявил капеллан полицейского департамента, представившийся Стивом. Таким образом он перефразировал известную американскую поговорку “то, что случается в Вегасе, должно остаться в Вегасе”, напоминающую об излишествах американской столицы развлечений.

Еще один пастор просил собравшихся громче аплодировать после благодарственных речей. “Не хочу спекулировать, что было бы, если бы у нас не было таких замечательных лидеров”, — сказал пастор и прочел молитву, призывая благословение на руководство полиции и муниципалитета.

Более сдержанным был комментарий члена муниципального совета Мишель Фиори. “Мои дети молоды — им 23 и 28 лет, они ходят на подобные концерты. Когда я думаю, что они могли оказаться на том концерте, мое сердце матери содрогается”, — сказала она со слезами на глазах. Она описала, как люди выстаивали многочасовые очереди, чтобы сдать кровь, собирали пожертвования. По ее словам, уборщицы муниципалитета предложили свои услуги больницам, которые в первые часы после трагедии напоминали поле боя — уборщицы замывали кровь с больничного пола. “Мы не будем жить в страхе из-за того, что случилось, мы будем жить с верой, что такого больше не произойдет”, — заключила Фиори.

59 свечей

В начале церемонии по традиции прозвучала песня “Аллилуйя” Леонарда Коэна — несмотря на текст, посвященный любви, эта композиция часто исполняется в США на поминальных мероприятиях. После долгих речей были зажжены 59 свечей по числу погибших (в общее число погибших, как часто бывает в США, был включен и сам убийца). Свечи гасли на теплом ветру из пустыни, люди вновь и вновь зажигали свечи друг друга и бережно оберегали пламя, закрывая рукой. Свечи держали местные полицейские (один из них подошел зажечь свечу с ребенком на руках), пожарные, спасатели и добровольцы.

Тэмми Ли и ее муж Роберт Барбер, добровольные помощники полиции, пришли на поминальный вечер в фирменных желтых футболках. Ли пояснила, что их близкий родственник работает в полиции. По ее словам, она помогает полицейским, патрулируя центральный бульвар Лас-Вегаса, известный под названием Стрип.

“Мы — полицейские волонтеры. Мы уши и глаза для городской полиции. Мы проходим по Стрипу и убеждаемся, что туристы в безопасности… Наше оружие — сотовый телефон”, — сказала Ли.

“Если кто-то упал, мы убеждаемся, что он может сесть. Если нет, зовем медиков. Они приедут — мы уходим, мы никого не трогаем”, — добавил Барбер. По словам волонтеров, у них было много работы в понедельник — волонтеры помогали полиции общаться со СМИ и занимались сортировкой пожертвований, поступавших от Красного Креста. Кроме того, они организовывали встречу пострадавших с полицией.

“Знаете ли вы, что завтра сюда приедет наш президент?” — спросила Ли корреспондента РИА Новости. Глава государства Дональд Трамп планирует быть в Лас-Вегасе в среду, в его планах посещение больницы и встреча с пострадавшими. По словам Ли, она считает, что визит Трампа — скорее положительное событие, несмотря на сопровождающую его шумиху.

“Я пришла, чтобы почтить героев. Это парамедики, пожарные. Некоторые из них мои друзья, некоторые присутствуют здесь”, — рассказала Кони Лейм, ухоженная пожилая женщина с короткой стрижкой и в элегантном свитере. Глаза ее были влажны, в руках был американский флаг небольшого размера. В отличие от официальных лиц, похвале в исполнении Лейм хочется верить, потому что она говорит о пожарных и парамедиках как о близких людях. “Они столько сделали, чтобы спасти стольких людей”, — говорит она.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Число жертв стрельбы в США выросло до 50
Число жертв стрельбы в США выросло до 50
Новостная служба "Православие и мир"

Более 200 человек получили ранения

Нобелевская премия по физике присуждена за обнаружение гравитационных волн
Нобелевская премия по физике присуждена за обнаружение гравитационных волн
Новостная служба "Православие и мир"

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые из США

В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 20 человек
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 20 человек
Новостная служба "Православие и мир"

Мужчина открыл стрельбу с верхних этажей здания по зрителям концерта

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
39% собрано / 961637.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
30% собрано / 259000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Митрополит Липецкий и Задонский запретил верующим смотреть «Матильду»
Новостная служба "Православие и мир"

Он напомнил, что «почитание святых является догматом православной Церкви»

"
Археологи нашли в Израиле следы города эпохи Первого Храма
Новостная служба "Православие и мир"

Раскопки проводились рядом с городом Бейт-Эль в Самарии

"
Владимир Познер попросил организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки
Новостная служба "Православие и мир"

Журналист заявил, что нынешний порядок выбора победителей далек от демократического

Все статьи автора
Статьи Дня
Священник из Казахстана: Турки привезли меня в горы и заставили искать клад
Оксана Головко

Протоиерей Александр Суворов о том, как выйти из любой ситуации

“Меня взяли в семью, где никто не был похож на меня”
Ангела Барра

Через что приходится пройти в поисках биологических родных

Мама мальчика-аутиста: Не выгоняйте нас из автобуса
Анна Маленко

Как человеку с синдромом Аспергера покорить учителей и одноклассников, и сколько сил…

самое читаемое

«Не могу ничего изменить» – что такое выученная беспомощность6,161

Епископ Тихон (Шевкунов): Мы не собираемся «шельмовать историю»5,670

Индийский доктор, который может уменьшить голову4,489

Октябрьская революция: сто лет одиночества4,465

Нобелевская премия за биоритмы – что открыли три американца3,564

Священник из Казахстана: Турки привезли меня в горы и заставили искать клад3,492

«Наши ученики — не дети из гетто»3,433

Что Церковь может дать молодежи?3,239

Чтобы люди жили: 20 лучших интервью «Правмира» с врачами2,503

Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах2,343

лучшие авторы

Новостная служба16,316

Алиса Орлова6,161

Епископ Тихон (Шевкунов)5,670

Алексей Паевский5,244

Наталия Константинова4,489

Владимир Лучанинов4,465

Оксана Головко3,492

Этери Чаландзия3,433

Сергей Худиев3,239

Редакция портала "Православие и мир"2,503

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть