О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Липецкой области восстановили один из старейших храмов региона

|
31 августа. ПРАВМИР. В селе Нижний Воргол Липецкой области 28 августа, в церковный праздник Успения Пресвятой Богородицы, был освящен восстановленный храм.
В Липецкой области восстановили один из старейших храмов региона

Первые упоминания об этом храме датированы 1626 годом. На месте нынешней церкви стояла деревянная, построенная в честь Георгия Победоносца, и уже в 1822 году, на месте обветшавшей деревянной церкви был воздвигнут нынешний храм успения Пресвятой Богородицы, сообщает GOROD48.

В советские годы храм был частично разрушен, в нем располагалась мастерская и склад МТС, фрески были закрашены. Церковь начали восстанавливать в наши дни.

В престольный праздник Успения, епископ Елецкий и Лебедянский Максим освятил восстанавливаемый храм в Нижнем Ворголе и провел праздничное богослужение. Теперь службы будут проходить в освященном, после многих лет запустения и осквернения, храме.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Венгрия выделила субсидию на восстановление трех православных храмов и возведение нового
Венгрия выделила субсидию на восстановление трех православных храмов и возведение нового
Новостная служба "Православие и мир"

Договор о предоставлении субсидии подписали Управляющий Венгерской епархией и министр человеческих ресурсов Венгрии

Блогер Варламов инициировал кампанию по восстановлению храм Флора и Лавра в Москве
Блогер Варламов инициировал кампанию по восстановлению храм Флора и Лавра в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Сейчас на месте храма начато строительство второй очереди театра Et Cetera

На Камчатке собирают пожертвования на восстановление сгоревшего храма
На Камчатке собирают пожертвования на восстановление сгоревшего храма
Новостная служба "Православие и мир"

Пожар произошел в субботу, 12 ноября, в храме святителя Луки, архиепископа Крымского, на 28 км старой…

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
95% собрано / 65323.8 руб. осталось
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
92% собрано / 24350 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь чтит память мучеников Флора и Лавра
Новостная служба "Православие и мир"

Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей

"
В Петербургской епархии призвали не проводить параллелей между православием и ВИЧ-диссидентством
Новостная служба "Православие и мир"

Епархия ожидает достоверных сведений о подлинной причине смерти девочки

"
Медбрат из Германии обвиняется в убийстве почти 90 пациентов
Новостная служба "Православие и мир"

Раскрыто самое массовое убийство в послевоенной истории страны

Все статьи автора
Статьи Дня
Учитель должен учить! Все остальное – наша обязанность
Марина Солотова

Чего не стоит ждать от учителей и придется делать самим

Выйти к доске через аватар и напечатать на принтере сердце лягушки
Алексей Паевский

Технологии, которые придут в школу уже завтра

7 главных поступков леди Дианы
Надежда Прохорова

Как принцесса учила любви

самое читаемое

Протоиерей Георгий Митрофанов: Выгоревшие священники вызывают во мне уважение15,069

Протоиерей Андрей Лоргус: Из дивана человек выберется сам11,553

Вы тоже смертны – памятка молодым врачам8,088

Экспертиза в Германии показала отсутствие алкоголя в крови «пьяного мальчика»7,371

Слышит?!7,173

И снова коклюш на приеме5,082

7 вещей, которые сделают любое утро перед школой позитивным4,875

Скрипач Дмитрий Коган умер на 39-м году жизни4,749

Как мы не оставляем нашим детям «воздуха»4,342

Праздничную линейку в московской школе перенесли из-за Курбан-байрама3,387

лучшие авторы

Настя Дмитриева81,708

Новостная служба29,300

Дарья Рощеня13,344

Протоиерей Игорь Прекуп8,467

Ольга Демичева8,088

Алексей Газарян7,760

Ольга Савельева7,172

Протоиерей Алексий Иродов6,248

Ирина Якушева5,797

Сергей Бутрий5,082

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть