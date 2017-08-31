В Липецкой области восстановили один из старейших храмов региона

31 августа. ПРАВМИР. В селе Нижний Воргол Липецкой области 28 августа, в церковный праздник Успения Пресвятой Богородицы, был освящен восстановленный храм.

Первые упоминания об этом храме датированы 1626 годом. На месте нынешней церкви стояла деревянная, построенная в честь Георгия Победоносца, и уже в 1822 году, на месте обветшавшей деревянной церкви был воздвигнут нынешний храм успения Пресвятой Богородицы, сообщает GOROD48.

В советские годы храм был частично разрушен, в нем располагалась мастерская и склад МТС, фрески были закрашены. Церковь начали восстанавливать в наши дни.

В престольный праздник Успения, епископ Елецкий и Лебедянский Максим освятил восстанавливаемый храм в Нижнем Ворголе и провел праздничное богослужение. Теперь службы будут проходить в освященном, после многих лет запустения и осквернения, храме.