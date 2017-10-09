9 октября. ПРАВМИР. В Лиссабоне преставился ко Господу монах Филипп (Рибейру).

Луиш-Филипп Рибейру родился в 1929 году в Лиссабоне в глубоко религиозной аристократической португальской семье. Он олучил музыкальное образование. В 50-е годы пел в различных оперных театрах Европы, включая миланский театр La Scala. В конце 50-х годов во время гастролей в Париже познакомился с верующими русского православного Александро-Невского собора и принял Православие.

В 60-80-е годы XX века работал в Португальском морском пароходстве. Был прихожанином посольской церкви при посольстве Греческой республики в Лиссабоне, а затем прихожанином Покровской общины РПЦЗ, сообщает сайт Русской Православной Церкви в Португалии.

С образованием в 2002 году в Лиссабоне Всехсвятского прихода Московского Патриархата перешел в новообразованную церковную общину.

В 2004 году Преосвященным Иннокентием, епископом Корсунским (ныне — митрополит Виленский и Литовский) он был пострижен в иночество с именем Филипп, в честь святого апостола Филиппа, а в 2008 году настоятелем Всехсвятского прихода игуменом Арсением пострижен в монашество с тем же именем.

В лиссабонском Всехсвятском приходе отец Филипп исполнял послушание чтеца, проводил внебогослужебные беседы о духовной жизни и был духовным авторитетом для верующих.

Последние годы жизни он провел в одном из домов престарелых Лиссабона.

Отпевание монаха Филиппа состоится во вторник, 10 октября, во Всехсвятском храме Московского Патриархата в Лиссабоне.