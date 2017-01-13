В Лондоне бездомный не дал замерзнуть паре, опоздавшей на поезд

13 января. ПРАВМИР. В Лондоне бездомный оказал помощь паре, опоздавшей на последний поезд. Молодые люди в ответ пригласили мужчину к себе домой и помогли ему с работой.

22-летние Шарлотт Эллис и Тейлор Уолдон опоздали на последний поезд и были вынуждены остаться на улице на четыре часа до первого утреннего поезда. К ним подошел мужчина, представился и предложил помощь – его пальто и одеяло. «Вам долго ждать, и сегодня очень холодно», – сказал он.

Молодая пара приняли помощь, а после пригласили мужчину к себе домой, чтобы он мог принять душ, побриться, отоспаться и поесть. Бездомный сначала решил, что молодые шутят, но позже им удалось уговориться его поехать домой.

Мужчину накормили, постригли, дали телефон, нашли ему новую одежду. А через несколько дней он смог найти работу. Теперь молодые люди помогают ему оформить необходимые документы, пишет Mirror.