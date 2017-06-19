В Лондоне фургон наехал на людей, идущих с молитвы

19 июня. ПРАВМИР. Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы.

В результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

Скотланд-Ярд пока не делает выводов касательно мотивов, которыми руководствовался злоумышленник, однако считает инцидент терактом.

«Пока преждевременно говорить о мотивах. Мы открыты пока для различных версий… Мы приносим свои соболезнования всем, кого инцидент затронул, два человека остаются в очень серьезном состоянии», – заявил координатор контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Бэсу, его цитирует РИА Новости.

Он также сообщил, что полиция воспринимает случившееся как теракт, а расследование ведет контртеррористическое подразделение.

«Все пострадавшие во время инцидента – представители мусульманской общины», — отметил Бэсу.