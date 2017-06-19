В Лондоне имам не дал толпе расправиться с мужчиной, наехавшим на людей

19 июня. ПРАВМИР. Имам мусульманского центра на севере Лондона, возле которого машина сбила людей, рассказал, что сумел отбить подозреваемого у своих единоверцев и передать его полиции живым.

«Мы прибежали буквально через минуту после того, как все произошло. Мы побежали и увидели 10-15 человек вокруг этого мужчины. Он был ранен, многие пытались ударить его. Мы сделали все необходимое, чтобы не допустить причинения ему вреда», — рассказал Мохаммед Махмуд журналистам, его цитирует РИА Новости.

По его словам, он был не один, другие «братья» тоже были спокойны, собраны, и это позволило «успокоить толпу и погасить пламя гнева».

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. В результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний мужчина.