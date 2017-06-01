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В МЧС нашли виновного в отсутствии СМС-оповещений об урагане в Москве

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1 июня. ПРАВМИР. Отсутствие оповещений по СМС о приближающемся урагане 29 мая было вызвано ошибкой внутри Центра управления кризисными ситуациями московского управления МЧС.
В МЧС нашли виновного в отсутствии СМС-оповещений об урагане в Москве

«Старший ответственный дежурный офицер Центра, дежуривший 28 мая накануне урагана, отложил рассмотрение сообщения Метеобюро о неблагоприятных погодных условиях новой смене, в результате чего, по предварительным данным, не была сделана SMS-рассылка о надвигающемся бедствии», – сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, заступивший 29 мая офицер тоже не разослал информацию, так как считал, что это сделано его коллегой.

Ранее операторы мобильной связи сообщили о несвоевременной рассылке с оповещением из-за отсутствия информации от МЧС. В МЧС сослались на то, что прогноз погоды не предполагал экстренных оповещений. В Гидрометцентре заявили, что прогноз был точным.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи со сложившейся ситуацией заявила, что после урагана осталось много вопросов, в частности «почему не налажено оперативное информирование наших граждан».

Жертвами урагана в московском регионе стали 15 человек, ранены 208. От стихии пострадали около 200 зданий и почти 2000 тысячи автомобилей. Были повалены 6,5 тысяч деревьев.

Подробнее о том, почему людей не оповестили об урагане, читайте в публикации «Правмира».

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