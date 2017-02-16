В МИД России заявили о притеснениях Украинской церкви Московского патриархата

16 февраля. ПРАВМИР. Притеснение Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине возобновилось с начала года, заявил Константин Долгов уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права.

«Эта линия продолжается после определенного затишья, к сожалению, в этом году все возобновилось с новой силой», – цитирует Долгова ТАСС.

«Все это происходит по-прежнему либо при молчании, либо при попустительстве украинских властей и органов правопорядка. Очень важно, чтобы по этом вопросу, а речь идет о массовых грубейших нарушениях прав миллионов православных верующих на Украине, международные структуры решительнее реагировали. К сожалению, тема замалчивается в международных СМИ. Но и международные правозащитники занимают не настолько активную позицию, какую должны бы», – считает дипломат.

Ранее управделами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний уподобил нынешние притеснения православных на Украине действиям большевиков.

По его словам, в адрес Украинской православной церкви звучат «клевета и угрозы, которые порой ничем не отличаются по своей логике и контексту от богоборческих идей, приведших в ХХ веке к массовым жертвам и репрессиям».

С момента начала боевых действий на Украине представители самопровозглашенного Киевского патриархата захватили несколько десятков храмов УПЦ, в том числе при поддержке местных властей и радикальных националистов.