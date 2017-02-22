В Минкультуры попросили Церковь советоваться по поводу передачи ей памятников

22 февраля. ПРАВМИР. Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов попросил, чтобы Русская православная церковь принимала решения по передаче ей памятников культуры после консультации с Минкультуры и Союзом музеев России.

«Мы бы были признательны, если бы решения по такого уровня памятникам принимались с учетом какого-то обсуждения на уровне министерства и союзов музеев России», – сказал Аристархов на заседании коллегии министерства во вторник, его цитирует РИА Новости.

Широкий общественный резонанс вызвали ситуация вокруг решения о передачи Церкви Исаакиевского собора. Власти Петербурга приняли решение передать собор в безвозмездное пользование Церкви с сохранением музейно-просветительских функций на 49 лет.

Также Симферопольская и Крымская епархия направила запрос в Росимущество о передаче ей в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический» сроком на 50 лет.