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В Минкультуры попросили Церковь советоваться по поводу передачи ей памятников

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22 февраля. ПРАВМИР. Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов попросил, чтобы Русская православная церковь принимала решения по передаче ей памятников культуры после консультации с Минкультуры и Союзом музеев России.
В Минкультуры попросили Церковь советоваться по поводу передачи ей памятников

«Мы бы были признательны, если бы решения по такого уровня памятникам принимались с учетом какого-то обсуждения на уровне министерства и союзов музеев России», – сказал Аристархов на заседании коллегии министерства во вторник, его цитирует РИА Новости.

Широкий общественный резонанс вызвали ситуация вокруг решения о передачи Церкви Исаакиевского собора. Власти Петербурга приняли решение передать собор в безвозмездное пользование Церкви с сохранением музейно-просветительских функций на 49 лет.

Также Симферопольская и Крымская епархия направила запрос в Росимущество о передаче ей в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический» сроком на 50 лет.

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