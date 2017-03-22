В московских школах начали учить безопасности в Интернете

22 марта. ПРАВМИР. В Москве издали брошюры и начали проводить специальные уроки и родительские собрания, посвященные безопасности детей и подростков в Интернете.

Кроме того, в ближайшее время в столичных школах заработает более 20 тысяч точек доступа к беспроводному безопасному интернету, а к 2018 году их количество будет доведено до 60 тысяч, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Эти меры призваны свести к минимуму влияние так называемых групп смерти в соцсетях, отмечает издание.

Кроме того, столичный департамент образования разработал методические рекомендации для педагогов по безопасности в интернете. Используя их, учителя проводят уроки для ребят. В школах также распространяется брошюра «Безопасный интернет — детям», в которой рассказывается, как школьнику надо вести себя в Сети, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Детям советуют не выкладывать личную информацию в интернете, быть осторожнее с подбором собеседников в социальных сетях и не принимать от них подарков. А в случае угроз тут же обращаться к родителям за помощью и советом.

Для взрослых была издана брошюра «Безопасный интернет» — рекомендации экспертов родителям». Авторы советуют не пожалеть времени на то, чтобы объяснить детям основы безопасного поведения в Сети и контролировать их виртуальное поведение, следить за тем, какие сайты они посещают, с кем общаются и о чем говорят в социальных сетях.