В Московском метро прозвучат песни в исполнении ансамбля Александрова

22 февраля. ПРАВМИР. Московский метрополитен поздравит защитников Отечества патриотическими песнями в исполнении ансамбля имени Александрова 23 февраля, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Московский метрополитен поздравит защитников Отечества с праздником патриотической музыкой и песнями об армии. Весь день 23 февраля на станциях, в кассовых залах и на эскалаторах метро будет звучать музыка в исполнении ансамбля имени Александрова», – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

В этот день пассажиры столичной подземки услышат такие песни, как «Праздничный марш», «Не плачь, девчонка» и «Армия моя».

64 артиста ансамбля имени Александрова погибли 25 декабря 2016 года в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Военное ведомство возродило ансамбль, в феврале состоялось его первое выступление.