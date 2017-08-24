В московской школе задумалась о переносе Дня знаний из-за Курбан-байрама

24 августа. ПРАВМИР. В столичной школе №2107, расположенной вблизи Московской соборной мечети, торжественную линейку, посвященную началу учебного года, могут перенести с 1 на 2 сентября.

«Такие решения принимаем мы сами, как и прописано в уставе. Администрация школы обязана при организации любых мероприятий обеспечить безопасность детей. Поэтому, по просьбе родителей, которые обратились ко мне, было принято решение обсудить эту тему на управляющем совете образовательной организации», – заявила «Интерфаксу» директор школы №2107 Олеся Лукашук.

По ее словам, заседание управляющего совета пройдет в ближайшие дни.

В то же время муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов заявил, что не видит необходимости в переносе школьной линейки.

«Молитвы проходят рано утром, к восьми часам верующие уже будут дома, поэтому необходимости переносить День знаний на другое число в принципе нет», – заявил Альбир Крганов.

В качестве альтернативы он предложил школам, находящимся вблизи мечетей, просто перенести торжественную линейку на девять или на десять утра.

Ранее в Facebook несколько жителей Москвы написали, что из-за празднования Курбан-байрама будет перенесена торжественная линейка ко Дню знаний – с 1 на 4 сентября. По их словам, это коснется школ Мещанского района столицы, где находится соборная мечеть.

Перенесут День знаний на 4 сентября и в Уфе, где день Курбан-байрама официально является нерабочим.

Курбан-байрам или Ид-аль-Адха является одним из двух главных праздников в исламе. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.