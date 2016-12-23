В Москве актеры и музыканты расскажут реальные истории из жизни детей–сирот

23 декабря. ПРАВМИР. В Москве на Манежной Площади 24 декабря пройдет масштабная городская акция для привлечения внимания к проблеме сиротства.

В рамках акции, которую проводит Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Арифметика добра», известные актёры, музыканты и деятели шоу-бизнеса на фоне интерактивного пятиметрового экрана будут рассказывать реальные жизненные истории детей–сирот, находящихся в детских домах, или нашедших приёмные семьи. Рассказывать истории детей будут актер Стас Дужников, актер Александр Назаров, журналист Андрей Понкратов, актриса Наталья Рыжих, танцор Евгений Папунаишвили, оперная певица Ольга Балашова-Леман, актриса Елена Валюшкина, актер Тагир Мангуткин и др.

В это время с экрана всех неравнодушных жертвователей будут благодарить дети, которым фонд «Арифметика добра» оказывал помощь в течение прошедшего года. После каждого пожертвования на экране будет появляться ребёнок с новой оригинальной благодарностью. Цель акции — впервые «лично» познакомить тех, кто помогает детям-сиротам, с адресатами этой помощи.

После завершения акции участники дадут мини-интервью о мотивах своего участия в благотворительном движении. Кроме того, знаменитости, «перевоплотившиеся» в детей-сирот, побудут волонтёрами фонда «Арифметика добра», а также раздадут стилизованные ёлочные игрушки со своими подписями в подарок горожанам. Импровизированная постановка пройдет с музыкальным сопровождением квинтета Большого театра.