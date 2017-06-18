В Москве будет открыт памятник воссоединению с Зарубежной Церковью

18 июня. ПРАВМИР. Патриарх Кирилл в воскресенье совершит освящение памятника "Воссоединение" у храма Христа Спасителя.

Композиция посвящена подписанию Акта о каноническом общении Московского патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей, которое состоялось в храме Христа Спасителя 17 мая 2007 года, сообщает Интерфакс.

В композиции из бронзы запечатлены ныне почившие патриарх Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Нью-Йоркский Лавр, стоящие на разломленном земном шаре и держащие в руках храм Христа Спасителя и подписанный акт.

В сентябре 2015 года такой памятник открыли в Курской области на территории монастыря “Коренная пустынь”. Открытие монумента “Воссоединение” приурочили к пребыванию в Курске главной святыни Русской зарубежной церкви — чудотворной иконы Божией Матери “Знамение”, которая постоянно находится в США.

Еще один подобный монумент был открыт в декабре 2015 года в Александро-Невском кафедральном соборе американского города Ховелл, в епархиальном центре Восточно-Американской епархии РПЦЗ.