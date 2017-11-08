В Москве достраивают самый большой храм в рамках «Программы 200»

8 ноября. ПРАВМИР. На Юго-Востоке Москвы завершается строительство самой большой церкви «Программы 200».

Храм Сретения Господня строится в районе Выхино-Жулебино по адресу ул. Саранская, вл.1. Он рассчитан на 1000 прихожан.

В настоящее время строители делают внутреннюю отделку помещений, усиливают плиты перекрытия в цокольной части храма, ведут монтаж металлических конструкций. Впереди дорогостоящие работы по благоукрашению храма, установке резного каменного иконостаса и фасадные работы, запланированные на весну. Большое освящение храма пройдет в 2018 году, сообщает пресс-служба портала Стройкомплекса.

«Все, что вы сегодня видите, сделано исключительно силами прихода, на добровольные пожертвования москвичей», – отметил настоятель прихода протоиерей Дмитрий Арзуманов.

Всего в Юго-Восточном округе столицы работа по строительству храмов ведется на 22 участках. Три церкви уже введены в эксплуатацию, шесть активно строятся, еще три готовятся к началу работ.

«Новые храмы не только становятся архитектурными доминантами окружающей застройки, главным ее украшением, они влекут за собой благоустройство прилегающих территорий, создавая тем самым особенно привлекательные зоны отдыха для горожан», – подчеркнул куратор программы по возведению православных церквей в столице Владимир Ресин.

«Программа 200» по строительству православных храмов развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель – обеспечить жителей города церквями шаговой доступности. Программа полностью реализуется на пожертвования.