В Москве из приемной семьи изъяты 12 детей с подозрением на ВИЧ

13 января. ПРАВМИР. В Москве органы опеки и попечительства и сотрудники полиции изъяли из приемной семьи 12 детей, которые, по предварительным данным, инфицированы ВИЧ.

«Мы выясняем подробности. Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место», – сообщает Интерфакс со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.

Собеседник уточнил, что изъяты не кровные, а приемные дети. Один родной ребенок оставлен в семье.

В департаменте соцзащиты Москвы сообщили, что детей в семье били, передает Лайф со ссылкой на пресс-секретаря департамента Анну Шаповалову.

В то же уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович сообщил, что очень подробно занимается этой историей и не готов делать никаких выводов преждевременно.

В комментариях к новости об изъятии детей на портале Life.ru один из читателей пишет, что лично знает семью, откуда забрали детей.

«Люди, это неправда! Никаких побоев не было! Детей изъяли из чудесной семьи, где мать – врач, тренер в школе приемных родителей. Ответственный человек с золотым сердцем. В ее семье приемные дети оттаивали, расцветали. Не верьте лжи, которую пишут о них», – говорится в комментарии. Установить имя автора сообщения на данный момент не представляется возможным.