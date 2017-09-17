В Москве около 5 тысяч спасателей участвовали в молебне в честь иконы «Неопалимая Купина»

17 сентября. ПРАВМИР. Около 5 тысяч спасателей и пожарных участвовали в благодарственном молебне в честь образа Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» в Храме Христа Спасителя.

Как сообщает ТАСС, в праздничном богослужении принял участие глава МЧС России Владимир Пучков, руководство центрального аппарата министерства, спасатели отрядов «Лидер» и «Центроспас», курсанты вузов системы МЧС, а также пожарные и спасатели столичного главка.

Проводил молебен первый викарий Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений. Он отметил, что участие сотрудников министерства в богослужениях в честь святыни «Неопалимая Купина» стало традиционным, и пожелал Божьей помощи всем пожарным и спасателям России в их благородном деле спасения и помощи людям.

В богослужениях в честь святыни по всей стране в этом году приняли участие почти 18 тыс. сотрудников министерства более чем в 1,1 тыс. православных храмах.

Пожарные и спасатели особо почитают икону «Неопалимая Купина» и считают ее своей заступницей и покровительницей. Считается, что она оберегает тех, кто посвятил себя делу спасения от огня людей и их имущества, а также защищает дома от пожаров и поджогов.