О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Москве около 5 тысяч спасателей участвовали в молебне в честь иконы «Неопалимая Купина»

|
17 сентября. ПРАВМИР. Около 5 тысяч спасателей и пожарных участвовали в благодарственном молебне в честь образа Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» в Храме Христа Спасителя.
В Москве около 5 тысяч спасателей участвовали в молебне в честь иконы «Неопалимая Купина»
Фото: Владимир Веленгурин/kp.ru

Как сообщает ТАСС, в праздничном богослужении принял участие глава МЧС России Владимир Пучков, руководство центрального аппарата министерства, спасатели отрядов «Лидер» и «Центроспас», курсанты вузов системы МЧС, а также пожарные и спасатели столичного главка.

Проводил молебен первый викарий Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений. Он отметил, что участие сотрудников министерства в богослужениях в честь святыни «Неопалимая Купина» стало традиционным, и пожелал Божьей помощи всем пожарным и спасателям России в их благородном деле спасения и помощи людям.

В богослужениях в честь святыни по всей стране в этом году приняли участие почти 18 тыс. сотрудников министерства более чем в 1,1 тыс. православных храмах.

Пожарные и спасатели особо почитают икону «Неопалимая Купина» и считают ее своей заступницей и покровительницей. Считается, что она оберегает тех, кто посвятил себя делу спасения от огня людей и их имущества, а также защищает дома от пожаров и поджогов.

Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Экипаж самолета спас 20 пожарных в Иркутской области
Экипаж самолета спас 20 пожарных в Иркутской области
Новостная служба "Православие и мир"

Людей удалось спасти благодаря своевременно принятому решению командиром воздушного судна

Пожарный спас рыбака в Новосибирской области и запретил рассказывать об этом
Пожарный спас рыбака в Новосибирской области и запретил рассказывать об этом
Новостная служба "Православие и мир"

55-летний мужчина измерял глубину озера и выпал из лодки

Пожарный с онкологией продал любимый мотоцикл, чтобы помочь коллегам
Пожарный с онкологией продал любимый мотоцикл, чтобы помочь коллегам
Новостная служба "Православие и мир"

Около 16 000 евро пойдут в норвежский фонд помощи «Пожарные против рака»

Благотворительный фонд
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
8% собрано / 199742 руб. осталось
Лисина Ксюша: Успеть до чудища
Лисина Ксюша: Успеть до чудища
11% собрано / 319630 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь празднует обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского
Новостная служба "Православие и мир"

Большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению им устава и церковных традиций

"
Одесская епархия окажет помощь семьям детей, погибших и пострадавших при пожаре в лагере
Новостная служба "Православие и мир"

Также во всех храмах епархии будут совершены панихиды

"
В Одессе трое детей погибли при пожаре в оздоровительном лагере
Новостная служба "Православие и мир"

Деревянная постройка сгорела дотла

Все статьи автора
Статьи Дня
Больше всего молитесь за мир!
Игумения Феосемни (Димца)

Не надо перекладывать вину на других – наставления игумении из греческой обители

Я была уверена, что справлюсь с материнством «на ура»
Татьяна Мишкина

Через год наше появление с детьми в компании все так же вызывает…

Крик о немощи
Протоиерей Игорь Гагарин

Протоиерей Игорь Гагарин о том, стоит ли бить тарелки в гневе

самое читаемое

«Ни на одну секунду я не могу представить себе, что не родила бы Мотьку»17,149

Ломать – не строить. О православных погромщиках6,607

Архимандрит Андрей (Конанос): Не добивайтесь желаемого до боли в животе6,476

Год назад я вышла замуж за геолога6,343

#ЯНЕАЛКАШ – родителю ребенка-инвалида просто некогда пить5,718

Почему треть России считает, что детям-инвалидам лучше не рождаться5,525

На пороге вашей квартиры появились сотрудники опеки. Что делать?4,042

Крик о немощи3,587

Епархия: Транспаранты о “Матильде” на крестном ходе в Петербурге – провокация2,894

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев извинился перед мамой девочки-инвалида2,662

лучшие авторы

Юлия Берман17,149

Новостная служба13,441

Протоиерей Игорь Прекуп12,683

Инокиня Евгения (Сеньчукова)6,607

Архимандрит Андрей (Конанос)6,476

Анна Уткина6,343

Редакция портала "Православие и мир"5,718

Евгений Глаголев5,525

Анна Резникова4,042

Протоиерей Игорь Гагарин3,587

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть