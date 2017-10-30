В Москве откроют первый общенациональный мемориал жертвам массовых репрессий

30 октября. ПРАВМИР. Монумент «Стена скорби» станет первым общенациональным мемориалом жертвам массовых репрессий

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Москве состоится открытие первого общенационального мемориала жертвам массовых репрессий – монумента «Стена скорби». Участие в церемонии открытия примут президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, правозащитники, общественные и культурные деятели, а также все неравнодушные к этому событию москвичи, сообщает РИА «Новости».

Автором композиции стал скульптор Георгий Франгулян. Его работа была признана лучшей среди проектов 336 участников конкурса на создание монумента, учрежденного Музеем истории ГУЛАГа в феврале 2016 года. Работа над «Стеной скорби» шла полтора года. Бронзовую скульптурную композицию длиной 30 метров установили на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца.

«Задача скульптуры, особенно комплексной, в том, чтобы в сочетании объемов, планировки, «поднять дух» пространства, оживить его. Нужно не только создать предмет, но и то состояние, в которое человек должен войти. Дать жить пространству. В зависимости от эмоционального состояния, образовательного уровня, вы можете или почувствовать эту трагедию на своей шкуре, либо выскочить оттуда, не найдя себе места», – рассказал в интервью ТАСС о смысле своей работы Георгий Франгулян.

Церемония открытия «Стены скорби» будет продолжаться с 19.00 и до 21.00. Все это время будет звучать живая музыка и демонстрироваться тематический видеоряд. Каждый желающий сможет возложить к монументу цветы и зажечь свечи и лампады.

В День памяти жертв политических репрессий по всей России также проходит акция «Молитва Памяти» – молитвенное чтение имен репрессированных. Адреса и время ее проведение в разных городах можно узнать на сайте проекта.

Накануне у Соловецкого камня в Москве проходила акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен».