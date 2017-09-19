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В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову

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19 сентября. ПРАВМИР. Торжественное открытие памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову состоялось в Москве в Москве в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская.
В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову
Фото: РИА Новости

«Это очень необычный памятник. Калашников – это в какой-то степени Кулибин 20 века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант – это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно автомат Калашникова – настоящий, можно сказать, культурный бренд России», – сообщил на открытии министр культуры РФ Владимир Мединский, его цитирует Интерфакс.

Скульптурная композиция представляет собой 5-метровую фигуру Калашникова, стоящего на 4-метровом постаменте. На заднем фоне монумента расположена скульптурная композиция с фигурой Михаила Архангела.

На монументальной композиции изображены модели оружия, созданные под руководством Калашникова, чертежи и инструменты, символизирующие его деятельность как конструктора-оружейника, воспроизведена фраза Калашникова: «Я создавал орудие для защиты своего Отечества».

Проект архитектурно-художественного решения скульптурной композиции подготовил народный художник России Салават Щербаков.

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