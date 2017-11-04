В Москве открылся первый в России МФЦ для бездомных

4 ноября. ПРАВМИР. Первый в России МФЦ для бездомных по системе «одного окна» открылся в Москве.

Об этом сообщает Агентство социальной информации.

МФЦ, который располагается в районе трех вокзалов в Москве и назвывается Дом «Друзей на улице» будет оказывать услуги для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пять дней в неделю любой нуждающийся сможет получить в центре необходимую помощь: проконсультироваться у соцработника и отправить запросы в государственные инстанции, бесплатно позвонить родственникам или потенциальным работодателям, узнать адреса разных учреждений в городе, сделать фотографию на паспорт или другие документы, сканировать или сделать копии личных документов, поискать в интернете предложения о работе или ночлеге. Всем посетителям центра будет предоставлена услуга обратного почтового адреса.

Кроме того, в Доме “Друзей на улице” можно постирать, посушить, погладить или отремонтировать свою одежду, подстричься. При этом МФЦ не будет выдавать еду, предоставлять душевую или медицинские услуги. В год центром планируется принять не менее 2 тысяч человек.

Этот пилотный проект будет реализовываться совместно с НКО, оказывающими экстренную социальную и медицинскую помощь, госструктурами и стационарными учреждениями, включая Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки (ЦСА). Планируется, что не менее половины услуг будут выполнять специально обученные добровольцы.

«Дом «Друзей на улице» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил средства на развитие гражданского общества.

Движение «Друзья на улице» (одно из направлений деятельности АНО «Друзья общины Св. Эгидия») существует в Москве с 2002 года. Организация является членом Координационного совета по проблемам бездомности при Департаменте соцзащиты города Москвы, участником Благотворительного собрания «Все вместе» (50 авторитетных и заслуживающих доверия благотворительных организаций Москвы), участником Союза волонтерских организаций и движений.