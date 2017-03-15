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В Москве открылся центр по содействию бездомным в трудоустройстве

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15 марта. ПРАВМИР. Ресурсный центр по содействию бездомным в трудоустройстве открылся в Москве.
В Москве открылся центр по содействию бездомным в трудоустройстве
Фото: Павел Смертин, 20.11.2015.Праздничная трапеза для московских бездомных была приготовлена в день рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Люди, живущие на улице, получили угощение и подарки.Более 120 бездомных людей, пришедших днем 20 ноября на ежедневную раздачу пищи к «Ангару спасения» на Николоямской улице в Москве, в дополнение к обычной еде получили торты, печенье, молочные продукты. Кроме этого, для каждого из них приготовили угощение, которое можно было забрать с собой. «Передали им булочки, мороженое, бананы, пирожки, печенье. Также бездомные получили рыбные консервы», — рассказал руководитель службы помощи бездомным православной службы помощи «Милосердие» Роман Скоросов. Справочник бездомного

Социальные работники службы предложат бездомным вакансии с учетом их навыков и региона проживания, а также помогут им собирать документы, необходимые для трудоустройства.

За первые полтора месяца работы центра за помощью обратилось порядка 50 человек, 10 из которых уже работают, в том числе и в фермерских хозяйствах.

Центр по трудоустройству бездомных был открыт службой «Милосердие» при поддержке Комитета общественных связей города Москвы и работает в рамках благотворительной программы «Возвращение».

По разным оценкам, в Москве проживает от 15 до 50 тысяч бездомных, большинство из них – люди трудоспособного возраста.

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