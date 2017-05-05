О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Москве открыт памятник великому князю Сергею Александровичу (видео)

|
5 мая. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин и Патриарх Кирилл приняли участие в церемонии открытия памятника-креста великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели – в сквере у Никольской башни Кремля.
В Москве открыт памятник великому князю Сергею Александровичу (видео)
Фото: пресс-служба президента РФ

Воссоздание креста, уставленного на народные пожертвования в 1905 и уничтоженного в 1918 году, велось Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по поручению главы государства, сообщила пресс-служба президента России.

Выступление президента России Владимира Путина:

Ваше Святейшество! Уважаемые участники церемонии, гости!

Сегодня мы вспоминаем события, от которых нас отделяет уже более века: 4 февраля 1905 года бомбой, брошенной террористом, был убит великий князь Сергей Александрович.

Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской государственности.

Насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания. Гибель великого князя тогда потрясла общество, её восприняли как трагедию представители всех без исключения сословий. И символом скорби, покаяния стал памятный крест, возведённый на месте жестокой расправы. Он был установлен по воле людей, исключительно на их пожертвования.

В работе над установкой памятного знака участвовал и выдающийся русский художник Виктор Михайлович Васнецов. А своё благословение на создание памятника дала вдова погибшего князя – великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

Об этой удивительной женщине нужно сказать особо. Неутомимая труженица и благотворительница, прославленная Русской православной церковью в лике святых, она не покинула страну в годы самых тяжёлых испытаний и до конца своих дней сохранила верность идеалам христианского всепрощения и любви. Установленный крест нёс на себе отпечаток и её личности, её судьбы и внутренней духовной силы.

Именно он в числе первых и был уничтожен после революции. Такая участь постигла и Чудов монастырь в Кремле, и несчётное количество памятников по всей нашей стране. Но правда и справедливость всегда в конечном итоге торжествуют.

Сегодня мы видим, как возрождаются храмы, открываются монастырские обители, обретаются утраченные святыни, восстанавливается единство российской истории, в которой нам дорога каждая страница, какой бы трудной она ни была. Это наши национальные духовные корни.

Своё историческое место вновь занял и крест, восстановленный в память о гибели великого князя Сергея Александровича. Он служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщённость, вражду, о том, что мы должны сделать всё, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа.

И сегодня вновь хочу сказать: Россия у нас одна, и все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать её, во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков.

Искренне благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении этого памятника. Большое спасибо!

К участникам церемонии со словом обратился Святейший Патриарх Кирилл:

«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Дорогие участники торжественной траурной и одновременно пасхальной духовной церемонии!

Мы сейчас совершили освящение креста, воссозданного взамен установленного на народные пожертвования нашими благочестивыми предками на месте убиения великого князя Сергея Александровича и снесенного революционной властью. Символично, что этот крест был первым памятником на территории Московского Кремля, уничтоженным после революции. Более 10 лет спустя после этого был снесен и находившийся на территории Кремля Чудов монастырь, где был погребен великий князь. Уже более 20 лет назад его останки обрели покой в Новоспасском монастыре.

Крест — не только символ победы над смертью, но и утверждение ценности человеческой жизни в самом высоком, почти непостижимом, смысле этого слова. Здесь, в сердце нашего государства, в древнем Кремле, было совершено не просто политическое убийство. Великий князь был убит не потому, что он был плохим генерал-губернатором. Его попечения о жизни жителей города хорошо известны. С именем его супруги Елизаветы Федоровны, немецкой принцессы, принявшей Православие и впоследствии прославленной в лике святых, связаны лучшие традиции отечественной благотворительности. Этим актом терроризма в который раз была попрана сама ценность человеческой жизни. От бомбы погиб и кучер великого князя, простой человек, который не имел никакого отношения к классовой борьбе и прочим идеям, которыми были вскормлены многие в то время и, что самое главное, которыми поддерживалась бездушная машина революционного террора, унесшая жизни многих.

Недавно был открыт рядом с Кремлем памятник князю Владимиру, равноапостольному Крестителю Руси, что стало событием, исполненным особого смысла. Цивилизационный выбор князя духовно преобразил народы Руси. В месте, где было совершено убийство великого князя Сергея Александровича, был сделан противоположный выбор — в пользу презрения к ценности человеческой жизни, в пользу готовности принести на кровавый алтарь политического переворота жизни людей.

Воссоздание креста в память о Сергее Александровиче является актом восстановления исторической справедливости. Но справедливость — это не линейные поиски того, кто прав, а кто виноват. Наверное, нет ни одной семьи на пространстве Руси, которая не была бы разделена в свое время революцией. И сегодня нам следует учиться у преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, жены Сергея Александровича, простившей убийцу своего мужа. Ведь, в конечном счете, именно такими проявлениями милосердия, любви и жертвенности держится единство любой человеческой общности, будь то семья, народ или государство.

В этом году мы вспоминаем столетие трагических революционных событий. Важно, чтобы урок братоубийственной распри дал нам нравственные силы разглядеть в соотечественниках своих братьев и сестер и помог идти в будущее, преодолевая возникающие трудности, сохраняя единство духа в союзе мира.

Поздравляю вас с этим замечательным событием».

Князь Сергей Александрович погиб в результате покушения террориста Ивана Каляева, совершенного 4 (17) февраля 1905 года на территории Московского Кремля в 65 шагах от Никольской башни.

Торжественное открытие памятника-креста произошло 2 апреля 1908 года. 1 мая 1918 года на первом субботнике памятник-крест был снесен при непосредственном участии Владимира Ленина.

Работы по воссозданию на историческом месте креста были начаты по указанию президента России Владимира Путина осенью 2016 года. 1 ноября, к 152-й годовщине со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, состоялась церемония освящения закладного камня.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Москва – Святая Земля Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны (ФОТОэкскурсия)
Москва – Святая Земля Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны (ФОТОэкскурсия)
Анна Гальперина

В Москве открылась выставка, посвященная великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне

Доклад митрополита Волоколамского Илариона на конференции «Великий князь Сергей Александрович на службе Москве и Отечеству»
Доклад митрополита Волоколамского Илариона на конференции «Великий князь Сергей Александрович на службе Москве и Отечеству»
Митрополит Иларион (Алфеев)

Наш народ сохранил в своем сердце память о царственных правителях, отдавших свои жизни во имя благополучия…

Великий князь Сергей Александрович: тиран или мученик?
Великий князь Сергей Александрович: тиран или мученик?
Журнал «Нескучный Сад»

В наше время великий князь Сергей оказался выведен в романе Б. Акунина «Коронация» — под именем…

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
5% собрано / 4487909 руб. осталось
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
73% собрано / 25550 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Рособрнадзор лишил лицензии Современную гуманитарную академию
Новостная служба "Православие и мир"

Современная гуманитарная академия – частный вуз с 128 филиалами по стране

"
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американке
Новостная служба "Православие и мир"

Это рекордная сумма для холдинга

"
Четыре новых монастыря появятся в России
Новостная служба "Православие и мир"

Монастыри появятся в Челябинской, Читинской, Якутской и Бузулукской епархиях

Все статьи автора
Статьи Дня
Архимандрит Андрей (Конанос): Православие не душит, им дышат
Архимандрит Андрей (Конанос)

А нашей общей чертой должна быть только любовь

Что не дает отцам быть человечными
Настя Дмитриева

И что происходит, когда мужчина говорит: «Мы рожаем»

Она умрет, давайте вам нового ребенка подыщем
Анна Маленко

Эта девочка с синдромом Дауна родилась, чтобы изменить жизнь родителей

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба59,186

Татьяна Краснова36,508

Анна Маленко17,424

Марина Солотова13,323

Игумен Нектарий (Морозов)7,793

Митрополит Иларион (Алфеев)7,377

Редакция портала "Православие и мир"6,973

Денис Ахалашвили5,352

Михаил Дмитриев5,038

Настя Дмитриева4,277

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть