В Москве открыт памятник великому князю Сергею Александровичу (видео)

5 мая. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин и Патриарх Кирилл приняли участие в церемонии открытия памятника-креста великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели – в сквере у Никольской башни Кремля.

Воссоздание креста, уставленного на народные пожертвования в 1905 и уничтоженного в 1918 году, велось Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по поручению главы государства, сообщила пресс-служба президента России.

Выступление президента России Владимира Путина:

Ваше Святейшество! Уважаемые участники церемонии, гости!

Сегодня мы вспоминаем события, от которых нас отделяет уже более века: 4 февраля 1905 года бомбой, брошенной террористом, был убит великий князь Сергей Александрович.

Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской государственности.

Насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания. Гибель великого князя тогда потрясла общество, её восприняли как трагедию представители всех без исключения сословий. И символом скорби, покаяния стал памятный крест, возведённый на месте жестокой расправы. Он был установлен по воле людей, исключительно на их пожертвования.

В работе над установкой памятного знака участвовал и выдающийся русский художник Виктор Михайлович Васнецов. А своё благословение на создание памятника дала вдова погибшего князя – великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

Об этой удивительной женщине нужно сказать особо. Неутомимая труженица и благотворительница, прославленная Русской православной церковью в лике святых, она не покинула страну в годы самых тяжёлых испытаний и до конца своих дней сохранила верность идеалам христианского всепрощения и любви. Установленный крест нёс на себе отпечаток и её личности, её судьбы и внутренней духовной силы.

Именно он в числе первых и был уничтожен после революции. Такая участь постигла и Чудов монастырь в Кремле, и несчётное количество памятников по всей нашей стране. Но правда и справедливость всегда в конечном итоге торжествуют.

Сегодня мы видим, как возрождаются храмы, открываются монастырские обители, обретаются утраченные святыни, восстанавливается единство российской истории, в которой нам дорога каждая страница, какой бы трудной она ни была. Это наши национальные духовные корни.

Своё историческое место вновь занял и крест, восстановленный в память о гибели великого князя Сергея Александровича. Он служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщённость, вражду, о том, что мы должны сделать всё, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа.

И сегодня вновь хочу сказать: Россия у нас одна, и все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать её, во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков.

Искренне благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении этого памятника. Большое спасибо!

К участникам церемонии со словом обратился Святейший Патриарх Кирилл:

«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Дорогие участники торжественной траурной и одновременно пасхальной духовной церемонии!

Мы сейчас совершили освящение креста, воссозданного взамен установленного на народные пожертвования нашими благочестивыми предками на месте убиения великого князя Сергея Александровича и снесенного революционной властью. Символично, что этот крест был первым памятником на территории Московского Кремля, уничтоженным после революции. Более 10 лет спустя после этого был снесен и находившийся на территории Кремля Чудов монастырь, где был погребен великий князь. Уже более 20 лет назад его останки обрели покой в Новоспасском монастыре.

Крест — не только символ победы над смертью, но и утверждение ценности человеческой жизни в самом высоком, почти непостижимом, смысле этого слова. Здесь, в сердце нашего государства, в древнем Кремле, было совершено не просто политическое убийство. Великий князь был убит не потому, что он был плохим генерал-губернатором. Его попечения о жизни жителей города хорошо известны. С именем его супруги Елизаветы Федоровны, немецкой принцессы, принявшей Православие и впоследствии прославленной в лике святых, связаны лучшие традиции отечественной благотворительности. Этим актом терроризма в который раз была попрана сама ценность человеческой жизни. От бомбы погиб и кучер великого князя, простой человек, который не имел никакого отношения к классовой борьбе и прочим идеям, которыми были вскормлены многие в то время и, что самое главное, которыми поддерживалась бездушная машина революционного террора, унесшая жизни многих.

Недавно был открыт рядом с Кремлем памятник князю Владимиру, равноапостольному Крестителю Руси, что стало событием, исполненным особого смысла. Цивилизационный выбор князя духовно преобразил народы Руси. В месте, где было совершено убийство великого князя Сергея Александровича, был сделан противоположный выбор — в пользу презрения к ценности человеческой жизни, в пользу готовности принести на кровавый алтарь политического переворота жизни людей.

Воссоздание креста в память о Сергее Александровиче является актом восстановления исторической справедливости. Но справедливость — это не линейные поиски того, кто прав, а кто виноват. Наверное, нет ни одной семьи на пространстве Руси, которая не была бы разделена в свое время революцией. И сегодня нам следует учиться у преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, жены Сергея Александровича, простившей убийцу своего мужа. Ведь, в конечном счете, именно такими проявлениями милосердия, любви и жертвенности держится единство любой человеческой общности, будь то семья, народ или государство.

В этом году мы вспоминаем столетие трагических революционных событий. Важно, чтобы урок братоубийственной распри дал нам нравственные силы разглядеть в соотечественниках своих братьев и сестер и помог идти в будущее, преодолевая возникающие трудности, сохраняя единство духа в союзе мира.

Поздравляю вас с этим замечательным событием».

Князь Сергей Александрович погиб в результате покушения террориста Ивана Каляева, совершенного 4 (17) февраля 1905 года на территории Московского Кремля в 65 шагах от Никольской башни.

Торжественное открытие памятника-креста произошло 2 апреля 1908 года. 1 мая 1918 года на первом субботнике памятник-крест был снесен при непосредственном участии Владимира Ленина.

Работы по воссозданию на историческом месте креста были начаты по указанию президента России Владимира Путина осенью 2016 года. 1 ноября, к 152-й годовщине со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, состоялась церемония освящения закладного камня.