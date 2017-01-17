В Москве по инициативе Бориса Гребенщикова состоится рок-фестиваль в память о Докторе Лизе

17 января. ПРАВМИР. Второй благотворительный рок-фестиваль «Разные люди» будет посвящен памяти Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в авиакатастрофе Ту-154.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на соорганизатора фестиваля Евгения Евстигнеева, проведение мероприятия, которое состоится 22 февраля в московском клубе Stadium, инициировал лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

Свое участие в фестивале уже подтвердили группы «Аквариум», «Сурганова и оркестр», «Воскресение», «Разные люди» и Jack Action. «Это инициатива Бориса Борисовича Гребенщикова и наша гражданская позиция», – подчеркнул Евстигнеев.

Представитель оргкомитета сообщил, что собранные за билеты средства пойдут в фонд «Справедливая помощь», а также, по основной задумке фестиваля, будут потрачены на адресную помощь больным детям.

«Что касается фонда, Лиза была его главным звеном, стенобитным орудием. Нельзя дать всему этому разрушиться, надо удержать. Сейчас самая опасная для фонда фаза – первый момент после ее гибели: у людей опускаются руки», – отметил Евстигнеев, добавив, что организаторы и участники фестиваля стараются «внести лепту по мере возможности» в сохранение дела Доктора Лизы.