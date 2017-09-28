В Москве помолятся обо всех нуждающихся в помощи

28 сентября. ПРАВМИР. Впервые по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя на Литургии соберутся сотрудники, добровольцы и подопечные крупнейшей в России церковной социальной службы – православной службы помощи «Милосердие».

Божественная Литургия пройдет 1 октября в Храме Христа Спасителя. На ней москвичи помолятся о нуждающихся, людях в беде и всех, кто оказывает им помощь.

Литургию возглавит руководитель православной службы помощи «Милосердие», председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

«Я приглашаю всех вас собраться вместе на Божественную Литургию 1 октября в Храме Христа Спасителя, чтобы вместе помолиться Богу о наших подопечных, о всей службе «Милосердие» и о том, чтобы Господь не оставил нас Своей милостью», – заявил епископ Пантелеимон в своем обращении.

Идея собрать людей, причастных к делам милосердия, в Храме Христа Спасителя возникла в связи с финансовым кризисом, который поставил под угрозу дальнейшую работу службы «Милосердие». Уже в 2018 году служба столкнется с нехваткой средств на то, чтобы помогать нуждающимся в прежнем объеме.

«Все годы существования службы «Милосердие» мы справлялись с трудностями благодаря милости Божьей. Зачастую в последний момент, когда казалось, что помощи ждать неоткуда, она появлялась, и нам удавалось продолжать помогать нуждающимся и даже запускать новые проекты. Сейчас мы так же, как и всегда, уповаем на милость Божию», – пишет епископ Пантелеимон в Facebook.

На Литургии в Храме Христа Спасителя соберутся сотрудники крупнейшей в России церковной службы помощи – православной службы «Милосердие»; сестры милосердия и добровольцы службы «Милосердие», которые ухаживают за одинокими больными, стариками, сиротами и инвалидами; студентки Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, а также друзья милосердия – люди, которые участвуют в делах милосердия регулярными пожертвованиями. Богослужение также посетят подопечные службы «Милосердие».

На сегодня православная служба «Милосердие» входит в пятерку крупнейших благотворительных организаций России. В год здесь получают разовую помощь примерно 30 000 человек.