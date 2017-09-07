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В Москве после реставрации открыли памятник Пушкину

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7 сентября. ПРАВМИР. В Москве в канун дня города после реставрации открыт памятник великому русскому поэту А.С. Пушкину.
В Москве после реставрации открыли памятник Пушкину

Монумент полностью открыт для обзора, к нему можно подойти. Все ограждения сняты, а строительные леса, окружавшие памятник последние несколько месяцев, демонтированы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Фонари рядом с памятником покрасили в черный цвет, предварительно расчистив их и загрунтовав.

«Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой. И вот наконец мы можем с гордостью продемонстрировать результаты этой большой работы и показать монумент во всей его красе. Особенно приятно сделать это в канун 870-летия нашего города: в скором времени москвичи смогут вновь смело назначать встречи “возле Пушкина”», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Памятник Пушкину работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара, на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный характер.

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