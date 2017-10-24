В Москве появятся улицы имени героя Беслана Дмитрия Разумовского

Именем погибшего при освобождении заложников в Беслане Разумовского назовут проектируемые проезды 6719 и 6721 между улицей ЦНИИМЭ и Кутузовским шоссе (район Крюково), сообщает РИА Новости.

Улицу в Москве также назовут именем выдающегося кинорежиссера Эльдара Рязанова. Соответствующее решение принято во вторник на заседании президиума правительства столицы.

Также в Москве появится улица в честь советской разведчицы Зои Воскресенской и улица в память о военачальнике, участнике советско-финской и Великой Отечественной войн генерала Ивана Яковлева.

В ходе заседания президиума было принято решение и о наименовании сквера в честь художника и скульптора Степана Эрьзи. Он будет располагаться недалеко от станции “Щербинка”.

Также в Москве появится улица в память о народном архитекторе СССР Якове Белопольском, сквер имени конструктора стрелкового оружия Сергея Симонова, улица в часть генерал-полковника Павла Артемьева, улица имени выдающегося географа Дмитрия Анучина, а также сквер Аргентинской Республики в непосредственной близости от посольства этой страны в РФ.