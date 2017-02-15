В Москве появятся улицы в честь убитого посла Карлова и офтальмолога Федорова

15 февраля. ПРАВМИР. Улицы, названные именами убитого посла Андрея Карлова и офтальмолога Святослава Федорова, появятся в Москве, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Постановление о присвоении наименований было принято на заседании Президиума Правительства Москвы 14 февраля.

Улица Карлова появится в районе Дорогомилово. Проезд, названный именем убитого в Турции российского посла, расположен рядом с обелиском «Москва — город-герой» на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы. Кроме того, на Кутузовском проспекте находится квартал, где проживают семьи сотрудников МИД России и посольств иностранных государств.

Улице Святослава Федорова в память о выдающемся ученом и хирурге-офтальмологе назван безымянный проезд от Дмитровского шоссе (в районе дома 90, корпус 1) до Бескудниковского бульвара. На территории Бескудниковского района, недалеко от новой улицы, расположен межотраслевой научно-технический комплекс «“Микрохирургия глаза” имени академика С.Н. Федорова».

Кроме того в Москве появятся площадь Фиделя Кастро, а также улицы Маршала Шапошникова и Генерала Сандалова.