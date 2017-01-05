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В Москве правоохранители отобрали у гражданки Узбекистана годовалую дочь

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5 января. ПРАВМИР. Сотрудники московской полиции отобрали у граждански Узбекистана годовалую дочь. Женщина пришла в отделение полиции с заявлением о краже документов, в результате сама оказалась под стражей. Основанием для изъятия ребенка явилось как раз отсутствие документального подтверждения родства.
В Москве правоохранители отобрали у гражданки Узбекистана годовалую дочь

По данным СМИ, 25 декабря Нилуфар Мамасаидова пришла в ОВД МВД по району Кунцево, чтобы подать заявление об украденных у нее документах: в съемной квартире, где она жила вместе с годовалой дочерью, произошла кража. В квартиру выдвинулась следственно-оперативная группа. Полицейские пришли к выводу, что ребенок может быть чужой, поскольку на него нет документов, и на этом основании маленькую дочь Нилуфар забрали в полицейское отделение, а после – поместили в инфекционное отделение больницы. Сама Мамасаидова трое суток провела под арестом.

«Ребенка изъяли на основании обычного акта о беспризорности, – рассказал Правмиру Бахром Исмаилов, юрист и правозащитник, взявшийся за это дело. – Фактически были указаны подложные данные, что ребенок беспризорен, хотя имелась биологическая мать. Причем, самое возмутительное, что на ребенка при изъятии надели мокрый комбинезон. Он висел, сушился, и, видя это, сотрудники все равно заставили надеть мокрую одежду на ребенка. После этого все закрутилось…».

По словам юриста, во всех журналах Нилуфар Мамасаидова зарегистрирована как лицо, добровольно в течение трех суток находившееся в отделении. «При этом ее лишь дважды выпускали из камеры в туалет и всего 2 раза давали сухой паек. Там были бесчеловечные условия, и это все отражено в журнале задержанных», – говорит Бахром. По его данным, в отделении МВД ОВД по району Кунцево уже начались проверки правомерности действий полицейских.

Сегодня Нилуфар на свободе, но к дочери ее не пускают – нет документов, а значит, никаких доказательств, что эта женщина – мать ребенка. Она имеет возможность только приносить еду в больницу, где девочка находится 10-й день. Женщина физически и морально истощена, у нее воспаление легких.

«На косвенные доказательства в виде многочисленных совместных фотографий Нилуфар с ребенком никто не реагирует, требуют документы, которые были похищены, – рассказывает Исмаилов. – При этом малышка не кушает толком, так как она оторвана от груди – ей всего годик. Она находится в отдельной палате, фактически лишена общения с кем-либо из взрослых, постоянно плачет. Поэтому задача номер один – вернуть ребенка матери».

Сейчас правозащитники надеются на помощь посольства Узбекистана в РФ.

Журналисты BBC пишут о том, что полицейские предлагали женщине 50 тысяч рублей за ребенка, однако – подобного рода предложения могли быть частью следственных мероприятий, говорит Бахром: «Органы внутренних дел в отношении нее проводили проверку. И задавали ей провокационные вопросы, то есть пытались понять, ее ли это ребенок, не украла ли она его, не готова ли она его продать. Здесь не было какого-то злого умысла, это оперативная разработка – они обязаны ее проводить, когда видят женщину с ребенком, но без документов. Вдруг это не ее ребенок, вдруг она согласится, продаст его, возьмет деньги? Такое бывает. Я уверен, что ей это предлагали – и должны были предлагать, задавать такого рода вопросы».

Получить комментарии представителей московской полиции пока не удалось.

Известно, что женщина ранее работала уборщицей в магазине “Ашан”. По словам правозащитника, такие, как Нилуфар, – самые незащищенные члены нашего общества:

«Да, она не гражданка Российской Федерации, но от этого она не перестает быть членом нашего общества.  Мы заинтересованы в том, чтобы таких случаев – в отношении кого-либо – в России не было. Чтобы такую меру, как изъятие ребенка, применяли в крайнем случае».

Отчасти повторяется печально известная история прошлого года. Тогда, проведя полдня в отделении полиции, умер полугодовалый таджикский мальчик, 5-месячный Умарали Назаров, изъятый у матери.

Напомним, что дело о смерти 5-месячного Умарали Назарова в 2015 году было закрыто, виновных установить не удалось. Злоупотреблений должностными полномочиями сотрудников полиции выявлено не было, пресс-служба ГСУ СКР Санкт-Петербурга утверждает, что ребенок к моменту изъятия из семьи уже находился в тяжелом физическом состоянии и не умел шансов выжить.

 

Подготовила Валерия Михайлова

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