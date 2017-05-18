О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Москве пройдет фестиваль искусств в честь принесения мощей святителя Николая

|
18 мая. ПРАВМИР. В московском парке "Красная Пресня" 22 мая пройдет весенний благотворительный фестиваль искусств "Николин день"
В Москве пройдет фестиваль искусств в честь принесения мощей святителя Николая

Фестиваль приурочен к первому в истории прибытию в Москву из Бари мощей святителя Николая Чудотворца. Он запланирован как весенний праздник искусств для жителей и гостей столицы в живописном парке на Пресне.

Мероприятие состоится в день празднования памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари, в престольный праздник храма Николая Чудотворца на Трех горах, приход которого выступил одним из инициаторов мероприятия, сообщает Интерфакс-Религия.

Помимо музыкальной программы, зрителей ждут передвижная выставка современных художников, презентации нескольких дружественных фестивалей и необычный интерактив: все желающие смогут принять участие в создании большого мозаичного панно.

Фестиваль поддерживает проект создания в Москве первого Музея современного христианского искусства, идея которого принадлежит протоиерею Андрею Юревичу. В основу будущего музея ляжет коллекция произведений современного искусства, собранная отцом Андреем.

Гости фестиваля увидят презентацию музея и его новые экспонаты одними из первых, а созданная в этот день коллективная мозаика украсит будущее здание музея. Для этого всех гостей призывают принести с собой в парк запасы камушков, ракушек и кусочков керамики.

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
16% собрано / 3994791.28 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
62% собрано / 89050 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Деньги, сэкономленные на покупке цветов Патриарху, направят пострадавшим Сирии
Новостная служба "Православие и мир"

Патриарх Кирилл ранее предложил заменить обычай преподносить ему на праздники цветы сбором средств в пользу нуждающихся

"
Первый в России храм в честь Паисия Святогорца построят в Крыму
Новостная служба "Православие и мир"

Местом будущего храма выбрано живописное место у озера села Муромское

"
Светлана Алексиевич опровергла сообщения о своей смерти
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее о смерти писательницы сообщила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен

Все статьи автора
Статьи Дня
“Я сам хочу видеть силу нашей Церкви”
Протоиерей Николай Данилевич

Зачем Церковь в Украине позвала верующих к Верховной Раде

Многочасовая молитва украинцев у Верховной Рады (ФОТО)
Редакция портала "Православие и мир"

Тысячи людей в Киеве будут молиться под стенами парламента до вечера

У Верховной Рады проходит молебен об Украинской Православной Церкви (прямая трансляция)
Новостная служба "Православие и мир"

Звучат молитвы о справедливых властях и воинстве

самое читаемое

Мощи Николая Чудотворца в Москве – как это будет15,427

Правда и заблуждения о святителе Николае и его мощах14,268

Не погружайте детей в болото претензий13,715

Протоиерей Валентин Уляхин: Клиническая смерть научила меня жить13,175

Когда в православном браке «крышу» срывает по очереди7,918

Юрий Шевчук: Если Бога нет, то жить вообще незачем6,729

Чем Соколовский отличается от тех, которым можно6,459

Богослужение: пароль для понимания5,720

“Я сам хочу видеть силу нашей Церкви”5,113

Не на мерседесе4,954

лучшие авторы

Новостная служба37,084

Редакция портала "Православие и мир"34,021

Ирина Якушева14,248

Александра Никифорова13,138

Катерина Мурашова9,349

Дмитрий Емец7,766

Марина Солотова6,454

Протоиерей Димитрий Климов5,718

Протоиерей Николай Данилевич4,965

Михаил Бурмистров4,843

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть