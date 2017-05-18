В Москве пройдет фестиваль искусств в честь принесения мощей святителя Николая

18 мая. ПРАВМИР. В московском парке "Красная Пресня" 22 мая пройдет весенний благотворительный фестиваль искусств "Николин день"

Фестиваль приурочен к первому в истории прибытию в Москву из Бари мощей святителя Николая Чудотворца. Он запланирован как весенний праздник искусств для жителей и гостей столицы в живописном парке на Пресне.

Мероприятие состоится в день празднования памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари, в престольный праздник храма Николая Чудотворца на Трех горах, приход которого выступил одним из инициаторов мероприятия, сообщает Интерфакс-Религия.

Помимо музыкальной программы, зрителей ждут передвижная выставка современных художников, презентации нескольких дружественных фестивалей и необычный интерактив: все желающие смогут принять участие в создании большого мозаичного панно.

Фестиваль поддерживает проект создания в Москве первого Музея современного христианского искусства, идея которого принадлежит протоиерею Андрею Юревичу. В основу будущего музея ляжет коллекция произведений современного искусства, собранная отцом Андреем.

Гости фестиваля увидят презентацию музея и его новые экспонаты одними из первых, а созданная в этот день коллективная мозаика украсит будущее здание музея. Для этого всех гостей призывают принести с собой в парк запасы камушков, ракушек и кусочков керамики.