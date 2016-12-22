В Москве скончался известный актер театра и кино Вячеслав Шалевич

22 декабря. ПРАВМИР. В Москве на 83-м году жизни скончался советский и российский актер, народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич.

Как уточнили в Театре имени Евгения Вахтангова, Вячеслав Анатольевич ушел из жизни после продолжительной болезни.

Актер отдал 58 лет служению одному единственному театру — Вахтанговскому.

Его роли: Барин — англоман («Идиот» по Ф.М. Достоевскому), Доктор («Перед заходом солнца» Гауптмана), Ведущий и Дон Карлос («Маленькие трагедии» А.С. Пушкина), Штефан («Игра в каникулы» М. Себастьяна), Александров («Живой труп» Л.Н. Толстого), Барах («Принцесса Турандот» К. Гоцци), Козин («Конармия» по мотивам рассказов И. Бабеля), Блендербленд («Миллионерша» Б. Шоу), Павел Суслов («Виринея» Л. Н. Сейфуллиной и В. П. Правдухина), Дион в одноименном спектакле по пьесе Л. Зорина, Антон («Память сердца» А. Корнейчука), Ипполит («Выбор» А. Арбузова), Казанова («Три возраста Казановы» М. Цветаевой), Муров («Без вины виноватые» А.Н. Островского), Людовик Мерикур («Будьте здоровы» П. Шено), Граф де Гиш («Сирано де Бержерак» Ростана), Дорн («Чайка» А.П. Чехова)…

«За каждой его работой стоит яркая, крупная неординарная актерская личность. В своей последней роли — Галилео Галилея в отрывке «Жизнь Галилея» Б. Брехта из спектакля «Пристань» он вышел на сцену в последний раз 30 ноября 2016 года, шагнув с Вахтанговской Пристани в Вечность», — говорят коллеги Вячеслава Шалевича.

В 1979 году поставил в родном театре спектакль «Тринадцатый председатель», который имел грандиозный успех. В 1995 году вместе с Александром Горбанем – сказку «Али-баба и сорок разбойников». В 1999 — в Театре имени Рубена Симонова — «Брызги шампанского» Михаила Зощенко.

Он рано стал известным артистом, сыграв еще в начале своего творческого пути Швабрина в фильме «Капитанская дочка», а несколько лет спустя, капитана команды «Ракета» Анатолия Дуганова, в ленте «Хоккеисты», принесшую ему всесоюзную славу. Фильмография Вячеслава Шалевича насчитывает более 120 ролей, среди которых: «Три тополя на Плющихе», «Спасённое поколение», «Барьер неизвестности», «Шестое июля», «Кабачок «13 стульев», «Брежнев», «Красная площадь», «Семнадцать мгновений весны», «Моя улица», «Город под липами», «Звезда эпохи», «Марш Турецкого», «Дело гастронома №1», «Мастер и Маргарита», «Охота на Беркута» и многие другие.

«Разве можно будет забыть его сияющие глаза, его невероятно обаятельную улыбку, его умные, глубокие рассказы, искрящиеся подлинным Вахтанговским юмором о Театре, о тех, кто составил его славу, о тех, кого он искренне любил и восхищался, чьи образы до конца своих дней он хранил в своем сердце!», — говорят в театре.

Вячеслав Анатольевич был награжден орденами Почёта, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Петра Великого II степени, Почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, золотой медалью имени М.В. Ломоносова.

«Вечная память большому, истинно Вахтанговскому артисту – Вячеславу Шалевичу.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Анатольевича Шалевича», — добавляют коллеги.

Дата церемонии прощания будет объявлена дополнительно.