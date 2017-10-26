В Москве состоялась акция памяти жертв «Норд-Оста»

26 октября. ПРАВМИР. Акция памяти жертв трагедии «Норд-Оста» прошла в Москве на площади у Театрального центра на Дубровке.

Люди выставили 130 свечей и портреты погибших на ступенях здания театра, затем прошла минута молчания. В конце траурной акции родственники жертв теракта отпустили в небо белые воздушные шары, сообщает «Настоящее время».

Журналист Михаил Фишман обратил внимание на то, что спустя 15 лет эта трагедия оказалась полностью вытесненной из памяти. По его словам, на траурной церемонии «было около ста человек – родственники погибших, журналисты и несколько активистов, которые давно этим занимаются».

«Из известных людей был Кобзон – он каждый год приходит, – и потом подошла Собчак. Никого от Кремля, никого от правительства, никого от московской власти, никого от москвичей, никого вообще. Как будто ничего этого не было. Что мы, в принципе, и так понимаем – осознаем, что “Норд-Ост” вытеснен полностью, – но видеть это своими глазами было мучительно грустно», – пишет Михаил.

Он добавил, что «те, кто пришел, держатся хорошо и продолжают бороться – и за истину, и за память, – но скорее по инерции, механически, просто потому, что это с тех пор их жизнь. Человек ко всему привыкает – вот и они за 15 лет научились жить без сочувствия и поддержки».

23 октября 2002 года вооруженные боевики захватили 916 заложников во время мюзикла «Норд-Ост» и удерживали их трое суток. Спецоперацию по освобождению провели 26 октября. В результате захвата заложников и последующей спецоперации погибли 130 человек.