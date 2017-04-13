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В Москве установят памятник Солженицыну

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13 апреля. ПРАВМИР. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме проголосовала за установку памятника писателю, Нобелевскому лауреату Александру Солженицыну на улице его имени в районе Таганки.
В Москве установят памятник Солженицыну

Проектирование памятника, как ожидается, возьмет на себя министерство культуры РФ, изготовление и установку, а также благоустройство прилегающей территории – Русский благотворительный фонд Солженицына, передает Интерфакс.

Памятник будет установлен в сквере между домами 11 и 13 по улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая) недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя. Проект памятника будет определен по результатам открытого творческого конкурса.

Монумент предполагается открыть в 2018 году – в год 100-летия со дня рождения писателя. Солженицын умер 3 августа 2008 года, и уже через несколько дней Большая Коммунистическая улица была переименована в его честь.

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