В Москве установят памятник Солженицыну

Проектирование памятника, как ожидается, возьмет на себя министерство культуры РФ, изготовление и установку, а также благоустройство прилегающей территории – Русский благотворительный фонд Солженицына, передает Интерфакс.
Памятник будет установлен в сквере между домами 11 и 13 по улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая) недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя. Проект памятника будет определен по результатам открытого творческого конкурса.
Монумент предполагается открыть в 2018 году – в год 100-летия со дня рождения писателя. Солженицын умер 3 августа 2008 года, и уже через несколько дней Большая Коммунистическая улица была переименована в его честь.