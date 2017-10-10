В Москве увеличат выплаты малоимущим и семьям с детьми-инвалидами минимум в два раза

Как сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит ТАСС, в некоторых случаях увеличение составит от 3 до 5 раз.

“Что касается увеличения льгот, пособий, мы это реализуем в ближайшее время. Я не согласен с тем, что их надо индексировать: их надо увеличивать в разы. Мы, как минимум в два раза все пособия увеличим, некоторые пособия для малообеспеченных семей увеличим от трех до пяти раз и посмотрим, чтобы остальные пособия также были увеличены”, – сказал мэр на встрече с общественными организациями многодетных семей и родителей детей-инвалидов в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних “Красносельский” .

Председатель московской городской Ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства Юлия Камал отметила, что “родители очень просят рассмотреть вопрос о повышении выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами с детства до 23 лет”. По ее словам, сейчас эта выплата составляет 6 тыс. рублей, ассоциация просит увеличить ее в 1,5-2 раза.